Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί στα προκριματικά του Champions League πόλο ανδρών, επικρατώντας με 15-14 της Γιαντράν στο Σπλιτ.

Οι «πράσινοι» πήραν μια σημαντική νίκη στην Κροατία και για πρώτη φορά στην Ιστορία τους διεκδικούν είσοδο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του αθλήματος. Επόμενη αποστολή για την ομάδα του Δημήτρη Μάζη είναι η αναμέτρηση με τη Χόνβεντ το Σάββατο (19/9, 21:00), όπου θα επιδιώξει το 2/2.

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