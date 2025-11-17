Ο Α.Ο. Καλαμάτας, με ανατροπή από το 0-2, επικράτησε με 3-2 σετ του Ολυμπιακού για την 4η αγωνιστική της Volley League. Η Καλαμάτα παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 σετ, ισορρόπησε τον αγώνα στο 3ο σετ και με καθοριστικό σερί στο 19-19 του 3ου σετ άρχισε την αντεπίθεση και πίστεψε στην ανατροπή η οποία ολοκληρώθηκε με τον άσσο του Μάρκου για το 15-12 εν μέσω αποθέωσης στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο της Καλαμάτας. Μετά το ματς ένα κουβάρι παίκτες, προπονητές, διοίκηση και φίλοι των «λύκων» πανηγύρισαν την τεράστια επιτυχία.

Ο Ολυμπιακός εγκλωβίστηκε σε ένα ματς διαρκείας, δεν απέφυγε τα λάθη σε υποδοχή και επίθεση και έχασε ευκαιρία να τελειώνει το ματς νωρίς. Στο 5ο σετ και στο 9-7 δέχτηκε κόκκινη κάρτα ο προπονητής του Ολυμπιακού Αντρέα Γκαρντίνι.

Ο Φιλίπ Κοβάσεβιτς αναδείχτηκε MVP του αγώνα.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Κτενάς, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Κοσμάς, Τομαράς Στ., Γραμματεία: Βλαχούλη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 11-16, 15-21, 21-25

2ο σετ: 8-7, 13-16, 15-21, 17-25

3ο σετ: 6-8, 16-15, 21-19, 25-23

4ο σετ: 8-6, 11-16, 19-21, 25-23

5ο σετ: 4-5, 10-7, 12-11, 15-12

*Οι πόντοι της Καλαμάτας 80 προήλθαν από 6 άσσους, 56 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσσους, 60 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (21-25, 17-25, 25-23, 25-23, 15-12) σε 146′

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFIDDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Γκόραλιτς 3 (2/9 επ., 1 μπλοκ), Μάρκου 24 (18/41 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Λίσον 14 (9/14 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Κοβάτσεβιτς 16 (15/24 επ., 1 μπλοκ, 48% υπ. – 21% άριστες), Χόρβαθ 12 (11/30 επ., 1 άσσος, 60% υπ. – 30% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 38% υπ. – 15% άριστες), Δαλακούρας, Πετσιάς, Μανωλάκης, Παύλου 1 (1 μπλοκ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 15 (12/26 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 62% υπ. – 29% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 25 (21/44 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Δαλακούρας 9 (8/25 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. – 21% άριστες), Καβάνα 4 (4/6 επ.), Λινάρδος 13 (7/11 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Νεντέλκοβιτς 14 (8/13 επ., 6 μπλοκ) / Κωνσταντινίδης (λ, 35% υπ. – 17% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης.

Ο προπονητής της Καλαμάτας 80 Άκης Χατζηαντωνίου δήλωσε: «Είμαι τρομερά χαρούμενος. Η ομάδα μου δεν τα παράτησε. Τέτοιες νίκες μεγαλώνουν όλον τον οργανισμό. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια σε ένα γεμάτο γήπεδο όπως είδατε. Τεράστια νίκη απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Θα το χαρούμε σήμερα και από αύριο θα δούμε τον επόμενο αντίπαλο. Για εμάς είναι μαραθώνιος, θέλουμε βαθμούς. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, θέλουμε βαθμούς για να φτάσουμε στον στόχο, που είναι η σωτηρία».

Ο διαγώνιος της Καλαμάτας 80 Άγγελος Μάρκου τόνισε: «Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ δυνατή ομάδα. Ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες. Παίξαμε όλοι καλά, όχι μόνο εγώ. Ευχαριστώ όλους στην ομάδα. Κάναμε κάτι σημαντικό και για αυτούς που δεν μας πιστεύουν, τώρα θα μας πιστέψουν λίγο παραπάνω».

Ο κεντρικός του Ολυμπιακού Δημοσθένης Λινάρδος ανέφερε: «Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Κάναμε λάθη στα κρίσιμα σημεία. Δεν γίνεται να είσαι ο Ολυμπιακός και να σου ισοφαρίζουν το σκορ όταν είσαι στο +5. Προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις. Δουλεύουμε σκληρά. Είναι η 4η συνεχόμενη ήττα και το συναίσθημα είναι απίστευτο. Είναι ένας σύλλογος που δεν έχει συνηθίσει αυτές τις ήττες. Όταν μία ομάδα παίζει ελεύθερα και η άλλη είναι στρεσαρισμένη, είναι λογικό, αν της βγουν κάποια πράγματα, να παίξει καλύτερα. Έπαιξαν καταπληκτικά και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι σημαντικό να έχουμε στην περιφέρεια ομάδες με νέους παίκτες. Θέλουμε ανασυγκρότηση, θα βρούμε εσωτερικά τον τρόπο και ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να βγούμε από αυτή τη λούπα».

Κανένα πρόβλημα στο Ζηρίνειο ο Παναθηναϊκός

Με σταθερά ποσοστά πάνω από 60% στην επίθεση (63%) και με πρώτους σκόρερ τον Γιάντσουκ (MVP) και τον Νίλσεν, ο Παναθηναϊκός νίκησε στο Ζηρίνειο με 3-1 (21-25, 25-17, 25-21, 25-11), έκανε το 4/4 κι έφτασε στους 12 βαθμούς, έναν πιο μπροστά από τον επίσης αήττητο Μίλωνα.

Η Κηφισιά παρότι στερήθηκε των υπηρεσιών των τραυματιών Μπάνοφ, Μπαρτνακτζιάν και Τζάρα κατέβηκε με διαγώνιο τον Σπυριούνη και αιφνιδίασε τους πρωταθλητές. Με άνεση στο σκοράρισμα, καλό μπλοκ-άμυνα και φλοτ σερβίς που ανακάτεψε την υποδοχή του Παναθηναϊκού επικράτησε στο 1ο σετ και προηγήθηκε με 1-0 σετ.

Στη συνέχεια το «τριφύλλι» αντέδρασε, βελτίωσε την υποδοχή του, διάβασε το παιχνίδι της Κηφισιάς και ανέβασε ρυθμούς σε σερβίς κι επίθεση φτάνοντας άνετα στη νίκη.

*Οι πόντοι της Κηφισιάς προήλθαν από 3 άσσους, 34 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 13 άσσους, 43 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 36 λάθη αντιπάλων.

ΑΟΠ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 9 (7/11 επ., 2 άσσοι, 61% υπ. – 39% άριστες), Σπυριούνης 13 (13/23 επ.), Στάνκοφ 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ρανγκέλ 8 (5/8 επ., 3 μπλοκ), Φράγκος 5 (5/14 επ., 38% υπ. – 15% άριστες), Μπόρις 5 (2/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Φωλιάς (λ, 26% υπ. – 22% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Κονίδης 1 (1/1 επ.), Καρτσώνης, Παπαδόπουλος, Σπηλιώτης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 11 (7/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 16 (11/17 επ., 5 άσσοι, 41% υπ. – 12% άριστες), Νίλσεν 16 (12/19 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 4 (3/5 επ., 1 άσσος), Ανδρεόπουλος 8 (6/10 επ., 2 άσσοι, 74% υπ. – 42% άριστες), Σπίριτο 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ) / Χανδρινός (λ, 70% υπ. – 30% άριστες), Κασαμπαλής, Παπαλεξίου 1 (1/1 επ.), Μανδηλάρης 1 (1/1 επ.), Πρωτοψάλτης 1 (1/2 επ., 67% υπ. – 67% άριστες).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ