Ο Πανιώνιος πέτυχε εμφατική νίκη, με 3-1, στην έδρα της ΑΕΚ, στην πρεμιέρα της Volley League γυναικών. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης είδε την ΑΕΚ να παίρνει μόνο το 2ο σετ με 25-21. Οι «κυανέρυθρες» είχαν προηγηθεί με 1-0 σετ με 27-25, ενώ πήραν το 3ο με 25-22 και το 4ο με 25-20.

Διερευνητικό αποδείχτηκε το πρώτο σετ για τον Ολυμπιακό, το οποίο πήρε η Θέτις με 25-23. Έκτοτε, οι «ερυθρόλευκες» θα είχαν τον… τελευταίο λόγο στα τρία σετ που ακολούθησαν για να πάρουν τη νίκη με 3-1 και να μπουν με το… δεξί στη σεζόν της Volley League γυναικών, έχοντας στόχο την υπεράσπισης των σκήπτρων τους.

Μεγάλη έκπληξη στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Μίλων πέρασε από την έδρα του ΠΑΟΚ με 3-2. «Διπλό» για ΖΑΟΝ και Μαρκόπουλο, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του Άρη.

Σε αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής στην Α1 γυναικών στο βόλεϊ σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Παναθηναϊκός-Άρης 3-0 (25-19, 25-17, 25-19)

Ηλυσιακός-ΖΑΟΝ 0-3 (19-25, 21-25, 14-25)

ΠΑΟΚ-Μίλων 2-3 (25-16, 16-25, 19-25, 27-25, 15-17)

ΑΟ Θήρας-Μαρκόπουλο 2-3 (25-13, 22-25, 25-21, 28-30, 13-15)

Ολυμπιακός-Θέτις Βούλας 3-1 (23-25, 25-11, 25-8, 25-23)

ΑΕΚ-Πανιώνιος 1-3 (25-27, 25-21, 22-25, 20-25)

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΑΛ.Π.