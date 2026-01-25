Ο Ολυμπιακός επικράτησε το Σαββατο με 3-1 σετ του Φλοίσβου (25-20, 27-25, 28-30, 25-19) στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για την 12η αγωνιστική της Volley League.

MVP αναδείχθηκε ο Ατανασίεβιτς, με 25 πόντους, πέντε άσους και 61% στην επίθεση (20/33 επιθέσεις), ενώ σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Πέριν, με 19 και 74% (17/23 επιθέσεις, ένας άσος, ένα μπλοκ).

Ο Ολυμπιακός στρέφει και πάλι την προσοχή του στην Ευρώπη, αφού την Τρίτη (27/1) το πρωί, «πετάει» για Τσεχία, για την κρίσιμη ρεβάνς της Τετάρτης (28/1) με την Καρλοβάρσκο, για τη φάση των «16» του CEV Cup.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

ΑΟΠ Κηφισιάς – Πανιώνιος 3-1 (25-22, 14-25, 27-25, 28-26)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Φλοίσβος 3-1 (25-20, 27-25, 28-30, 25-19)

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

«Δ. Βικέλας» 17:00 Φοίνικας Σύρου – Παναθηναϊκός (Διαιτητές: Πρέντζας, Μιχαήλογλου)

«Κρ. Πέρσης» 18:30 Μίλων – ΠΑΟΚ (Διαιτητές: Μυλωνάκης, Φραγκάκης) ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ

Παραλία Καλαμάτας 19:00 Καλαμάτα 80 – ΟΦΗ (Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κτενάς)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Μίλωνας 30-9 28

Παναθηναϊκός 30-11 27

ΠΑΟΚ 28-16 23

Ολυμπιακός 27-20 23 -12αγ.

ΟΦΗ 23-18 18

Πανιώνιος 20-26 14 -12αγ.

Καλαμάτα 80 15-23 12

Φοίνικας Σύρου 11-25 10

Κηφισιά 12-30 9 -12αγ.

Φλοίσβος 12-30 7 -12αγ.