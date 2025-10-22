Μόλις… 88 λεπτά χρειάστηκε η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού για να επιβάλλει πλήρως την κυριαρχία της και να επικρατήσει με 3-0 σετ της βοσνιακής Νάπρεντακ στο Όντζακ στον πρώτο αγώνα του α’ προκριματικού γύρου του CEV Champions League, μετατρέποντας σε… τυπική διαδικασία τη ρεβάνς που θα πραγματοποιηθεί την μεθεπόμενη Πέμπτη (30/10) στο «Μελίνα Μερκούρη».

Οι «ερυθρόλευκοι» του Αντρέα Γκαρντίνι είχαν καθαρό μυαλό στο πρώτο σετ στο 20-20 και με «όπλο» το μπλοκ και τις επιθέσεις του Νεντέλκοβιτς έκαναν το 1-0 σετ με 25-21.

Στο δεύτερο σετ ο Ολυμπιακός ήταν απόλυτα κυριαρχικός, πήρε εξαρχής μία σημαντική διαφορά 5-6 πόντων χάρις στους Ατανασίεβιτς, Νεντέλκοβιτς και Χασμπάλα και «καθάρισε» πολύ εύκολα το σετ με 25-9 κάνοντας το 2-0.

Αντίστοιχα δυνατά μπήκε ο Ολυμπιακός και στο τρίτο σετ και με σερί άσσους από τον Ατανασίεβιτς και λάθη των Βόσνιων ξέφυγε γρήγορα στο σκορ, ανεβάζοντας τη διαφορά ως ρο 14-22, για να «κλείσει» εντέλει το παιχνίδι στο 3-0, με έναν τελευταίο πόντο απ’ τον Γκόρντον Πέριν (25-17)

Τα σετ: 0-3 (21-25, 9-25, 17-25)

Νάπρεντακ (Λιούμπισα Ρίστιτς): Βούκοβιτς 7 (7/26 επ.), Ίλιτς 2 (2/7 επ.), Πόποβιτς 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Ρίστιτς 14 (11/23 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 39% υπ. – 39% άριστες), Βίντοβιτς 1 (1/2 επ.), Νταουτέφεντιτς 4 (2/8 επ., 2 μπλοκ) / Λούκιτς (λ, 38% υπ. – 38% άριστες), Μιχάλου (λ), Κόλο, Ίσιτς, Τζούριτς.

Ολυμπιακός (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 8 (8/17 επ., 56% υπ. – 33% άριστες), Χασμπάλα 4 (3/3 επ., 1 μπλοκ), Πέριν 11 (9/16 επ., 2 μπλοκ, 57% υπ. – 39% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 18 (10/23 επ., 5 άσσοι, 3 μπλοκ), Λινάρδος 10 (8/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Νεντέλκοβιτς 12 (8/10 επ., 4 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 50% υπ. – 40% άριστες).

Πηγή: ΑΠΕ

Α.Α.