Ο Φοίνικας Σύρου γνωστοποίησε την Δευτέρα (26/1), την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον Άξελ Τρούχτσεφ.

Ο Γάλλος ακραίος ήρθε στη Σύρο το καλοκαίρι κι επιβεβαίωσε άμεσα την ποιότητά του, με τεράστια συμβολή στις νίκες του Φοίνικα σε Challenge Cup και Volley League. Στις 12 αγωνιστικές του πρωταθλήματος μέτρησε 20 άσους και 13 μπλοκ, ενώ είχε 4,4 πόντους ανά σετ, με 47% στην επίθεση και 46% στη θετική υποδοχή.

Όπως είπε και ο ίδιος μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπου αναδείχθηκε MVP, ο Τρούχτσεφ αποχωρεί, γιατί προέκυψε μια σημαντική ευκαιρία στην καριέρα του, με την ομάδα να το κατανοεί απόλυτα.