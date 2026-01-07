Ο Παναθηναϊκός πάλεψε με όλες τις δυνάμεις του απέναντι στη γαλλική Πουατιέ στο κλειστό του Μετς, αλλά «λύγισε» στο τρίτο σετ (όταν οι Γάλλοι έκαναν το 1-2), ηττήθηκε με 3-1, σετ και σε συνδυασμό με την ήττα με 3-0 σετ στο πρώτο ματς, γνώριζε τον αποκλεισμό στη φάση των «32» του CEV Cup Ανδρών στο βόλεϊ.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου θα στραφεί πλέον μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις, αρχής γενομένης απ’ το σαββατιάτικο (10/1) παιχνίδι με τον Φλοίσβο στο Παλαιό Φάληρο για τη 10η αγωνιστική της Volley League.

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 15-11 χάρις στις επιθέσεις των Νίλσεν, Ανδρεόπουλου και τα σερβίς του Γκάσμαν, αλλά δεν είχε την ίδια διάρκεια, με τους Γάλλους να αντιδρούν και με πρωταγωνιστές τους Πικάρ και περνούν μπροστά με 19-21 και να κλείνουν το σετ στο 22-25.

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, πήγε το σκορ στο 19-15 και στο 21-17 και ισοφάρισε σε 25-20. Οι Γάλλοι μπήκαν δυνατά στο τρίτο σετ με διάθεση να «τελειώσουν» το ματς και να μην δώσουν στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να διεκδικήσει την πρόκριση σε «χρυσό σετ».

Το 9-10 έγινε γρήγορα 11-16 και 16-19 με τη γαλλική ομάδα να κλείνει το σετ στο 18-25 και να «τελειώνει» το θέμα της πρόκρισης. Στο τέταρτο σετ χωρίς να υπάρχει πλέον ενδιαφέρον η Πουατιέ επέβαλλε ξανά το ρυθμό της, πήγε το σκορ στο 13-19 με τον Χόλαντς και παρά την αντίδραση των «πρασίνων» με τον Γκάσμαν (21-23) , η γαλλική ομάδα ολοκλήρωσε τον αγώνα με το 22-25 και το 1-3 σετ.

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 54 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και της Πουατιέ προήλθαν από 6 άσσους, 50 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (22-25, 25-20, 18-25, 22-25) σε 107′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 8 (4/8 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Νίλσεν 26 (22/38 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 16 (14/31 επ., 2 άσσοι, 50% υπ. – 27% άριστες), Σαβόφσκι 4 (3/4 επ., 1 άσσος), Σπίριτο, Πρωτοψάλτης 10 (9/18 επ., 1 μπλοκ, 47% υπ. – 21% άριστες) / Χανδρινός (λ, 45% υπ. – 24% άριστες), Γιάντσουκ, Βουλκίδης 2 (2/3 επ.).

ΠΟΥΑΤΙΕ (Ντάνιελ Λούις): Σαμπουασάν 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Κομπρινιέ 14 (10/20 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Μαγκνίν 8 (7/10 επ., 1 μπλοκ), Εσένκο 5 (2/6 επ., 3 μπλοκ), Πικάρ 14 (11/18 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 30% υπ. – 30% άριστες), Πουγιόλ 11 (1019 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 25% άριστες) / Μασιμίνο (λ, 25% υπ. – 6% άριστες), Ρεβενό, Νίκολιτς 5 (3/7 επ., 2 άσσοι), Γκιλ, Μάασε, Χόλαντς 3 (3/6 επ.).