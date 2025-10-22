Όπως πέρυσι έτσι και φέτος οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού ξεκινούν πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Volley League.

Ο κυπελλούχος Ελλάδας μπαίνει στη διεκδίκηση της πρόκρισης στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ από τον πρώτο προκριματικό γύρο και πρώτος αντίπαλος είναι η Νάπρεντακ Όντζακ, την οποία οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν απόψε στη (22/10, 21:00,COSMOTE SPORT 9 HD) και θέλουν να κάνουν το αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Η Νάπρεντακ Όντζακ είναι η πρωταθλήτρια Βοσνίας και ήδη φέτος έχει δώσει τρεις αγώνες στο πρωτάθλημα της χώρας της, μετρώντας ισάριθμες νίκες χωρίς να έχει χάσει σετ.

Χρ.. Ανδρ.