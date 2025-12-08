Δεκτή έγινε η έφεση που είχε ασκήσει ο Ραφαήλ Κουμεντάκης στον ΕΟΚΑΝ, αναφορικά με τον τετραετή αποκλεισμό, που του είχε επιβληθεί διότι είχε βρεθεί θετικός σε απαγορευμένη ουσία, μετά από έλεγχο αντί-ντόπινγκ, τον περασμένο Αύγουστο.

Έτσι, η ποινή στον διεθνή ακραίο του Ολυμπιακού μειώθηκε σε τρεις μήνες, γεγονός που σηματοδοτεί την επιστροφή του στην αγωνιστική δραστηριότητα.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν τώρα μια επιπλέον λύση στο «4», καθώς στους Πέριν, Φρομ, Δαλακούρα θα προστεθεί εκ νέου η ποιότητα και η εμπειρία του Κουμεντάκη.