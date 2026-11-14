Με σημαντικές νίκες για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΖΑΟΝ, Πανιώνιο και ΑΕΚ συνεχίστηκε η δράση στην 5η αγωνιστική της Volley League Γυναικών. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, ο Ολυμπιακός και ο Πανιώνιος ξεπέρασαν τα εμπόδια των Άρη και Ελπίδας με 3-1 σετ αντίστοιχα, ενώ ο ΖΑΟΝ πανηγύρισε ένα σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο στη Σαντορίνη. Παράλληλα, η ΑΕΚ συνέχισε το νικηφόρο σερί της, επικρατώντας 3-0 της Θέτιδας.

Ο Πανιώνιος διατήρησε το αήττητό του στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 3-1 της Ελπίδας στο «Ανδρέας Βαρίκας». Παρά την απώλεια του πρώτου σετ, οι «κυανέρυθρες» αντέδρασαν με τρία διαδοχικά κερδισμένα σετ και έφτασαν σε ακόμη μία νίκη. Η Κούμπουρα είχε 18 πόντους, ενώ ακολούθησε η Ζακχαίου με 16.

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