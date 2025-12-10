Με κεκτημένη ταχύτητα από την κατάκτηση του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς», ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα την Τετάρτη με 3-0 σετ της ολλανδικής Άπελντορν, στον πρώτο αγώνα της φάσης των «32» του CEV Cup Ανδρών στο «Μελίνα Μερκούρη».

Πλέον η ομάδα του Πειραιά χρειάζεται δύο σετ στη ρεβάνς της 7ης Ιανουαρίου 2026 (20:30) στην Ολλανδία για να «σφραγίσει» το… εισιτήριό του για τους «16» της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν κυρίαρχοι σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες και «καθάρισαν» την ολλανδική ομάδα μέσα σε μία ώρα και 10 λεπτά! Εφόσον πάρει τη πρόκριση, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον νικητή του ζευγαριού Μίλων-Καρλοβάρσκο (Τσεχία).

Κορυφαίος του αγώνα αναδείχθηκε ο Κρίστιαν Φρομ που πέτυχε 7 πόντους με 6/13 επιθέσεις και έναν άσσο, ενώ ακολούθησαν ο Λάμπρος Πιτακούδης με 10 πόντους και ο Αλεξάνταρ Ατανασίγιεβιτς με άλλους 10.

Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 17-11, για να γίνει το 1-0 με 25-17 μετά από λάθος των Ολλανδών. Οι Ολλανδοί ήταν πιο ανταγωνιστικοί στο δεύτερο σετ, ισοφαρίζοντας σε 23-23, όμως το μπλοκ του Πιτακούδη έκανε το 25-23 και το 2-0.

Στο τρίτο σετ η Άπελντορν προηγήθηκε με 4-7 ο Ολυμπιακός «γύρισε» το σκορ με τα σερβίς του Ατανασίγιεβιτς, πήρε τον έλεγχο φτάνοντας στο 19-14 και «τελείωσε» τον αγώνα με τον Δαλακούρα για το 25-18.

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 6 άσσους, 32 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και της Άπελντορν προήλθαν από 2 άσσους, 29 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-17, 25-23, 25-18) σε 70′

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 7 (6/13 επ., 1 άσσος, 40% υπ. – 40% άριστες), Πιτακούδης 10 (8/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ατανασίγιεβιτς 10 (8/19 επ., 2 άσσοι), Δαλακούρας 10 (8/16 επ., 2 μπλοκ, 45% υπ. – 36% άριστες), Καβάνα 4 (1/2 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Νεντέλκοβιτς 6 (1/7 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 33% υπ. – 33% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ, 43% υπ. – 29% άριστες), Χασμπάλα.

ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ (Ρέντμπαντ Στρικβέρντα): Λούνσινγκ 7 (6/17 επ., 1 μπλοκ), Μπλόεμ 7 (4/8 επ., 3 μπλοκ), Ντε Βάιβερ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Έμπελαρ 3 (3/8 επ., 25% υπ. – 25% άριστες), Χάρουκ 8 (6/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βαν Ντερ Σαφ 3 (3/13 επ., 50% υπ. – 40% άριστες) / Άλεκσοφ (λ, 20% υπ. – 20% άριστες), Βαν Μπλάντελ (λ, 33% υπ. – 33% άριστες), Βαν Ντε Πιλ, Βαν Λαρ 1 (1/3 επ.), Χέρινξ.