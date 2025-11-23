«Έσπασε το ρόδι» ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου στο πρωτάθλημα της Α1 ανδρών, καθώς επικράτησε σήμερα της Κηφισιάς με 3-0, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 5ης αγωνιστικής.
Η 5η αγωνιστική:
Πανιώνιος – ΟΦΗ 2-3 (25-19, 20-25, 25-13, 22-25, 12-15)
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα 80 3-0 (25-22, 25-22, 25-17)
Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-21, 25-23, 25-18)
Παναθηναϊκός – Μίλων 1-3 (25-22, 22-25, 24-26, 16-25)
Φλοίσβος – Κηφισιά 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)
Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες)
Μίλωνας (15-4) 14
Παναθηναϊκός (13-4) 12
ΟΦΗ (11-8) 9
ΠΑΟΚ (10-8) 8
Ολυμπιακός 8-(6 7) -4αγ.
Καλαμάτα 80 (8-11) 6
Φοίνικας Σύρου (6-10) 6
Πανιώνιος (7-13) 4
Κηφισιά (5-10) 3
Φλοίσβος Π. Φαλήρου (3-9) 3 -4αγ.