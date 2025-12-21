Πολύ εύκολα ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 του Μαρκόπουλου εκτός έδρας, στο ματς με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 11ης αγωνιστικής της Α1 βόλεϊ γυναικών.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:

Πανιώνιος – Ηλυσιακός 3-0 (25-16, 25-19, 25-17)

Μίλων – Παναθηναϊκός 0-3 (19-25, 10-25, 20-25)

Άρης – ΑΕΚ 0-3 (16-25, 23-25, 18-25)

Ολυμπιακός – ΖΑΟΝ 3-1 (25-21, 25-19, 23-25, 25-21)

Θέτις – ΑΟ Θήρας 2-3 (25-29, 25-22, 13-25, 17-25, 13-15)

Μαρκόπουλο – ΠΑΟΚ 0-3 (23-25, 15-25, 15-25)

Η βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

Παναθηναϊκός (33-8) 30

Ολυμπιακός (30-12) 27

Πανιώνιος (27-13) 24

ΑΟ Θήρας (25-19) 18

ΑΕΚ (23-18) 18

ΠΑΟΚ (23-20) 18

ΖΑΟΝ (21-21) 18

Θέτις Βούλας (20-28) 12

Μίλωνας (17-26) 12

Μαρκόπουλο (13-29) 8

Άρης (9-28) 7

Ηλυσιακός (10-29) 6

