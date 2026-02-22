Την πόρτα της εξόδου από την Γυναικεία ομάδα Βόλεϊ του Πανιωνίου είδε ο Ντράγκαν Νέσιτς, ο οποίος πλήρωσε το «μάρμαρο» για την ήττα από τον Παναθηναϊκό με 3-1 σετ, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων στα ημιτελικά του CEV Challenge Cup Γυναικών.

Το «διαζύγιο» των δύο πλευρών έγινε γνωστό την Κυριακή από τους «κυανέρυθρους», οι οποίοι γνωστοποίησαν παράλληλα ότι εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί ο αντικαταστάτης του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ύστερα από μια πορεία ενάμιση έτους χωρίζουν φιλικά οι δρόμοι μας με τον προπονητή, Ντράγκαν Νέσιτς. Tον ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφερε στην ομάδα.

Ήταν βασικό στέλεχος στις μεγάλες επιτυχίες που κάναμε φέτος και στην κατάκτηση του πρώτου μας τίτλου και είμαστε σίγουροι πως οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν στο μέλλον.

Εντός της ημέρας θα υπάρξει η ανακοίνωση του νέου προπονητή».