Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με το απόλυτο νικών στην Α1 γυναικών, καθώς επικράτησε άνετα με 3-0 σετ τον Μίλωνα και παραμένει στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας.

Ακολουθεί ο Ολυμπιακός, που επικράτησε με 3-1 του ΖΑΟΝ στου Ρέντη, ενώ με άνετες νίκες προχώρησαν και οι Πανιώνιος, ΑΕΚ, επί των Ηλυσιακού (3-0 εντός έδρας) και Άρης (3-0 εκτός).

Η 11η αγωνιστική:

Πανιώνιος – Ηλυσιακός 3-0 (25-16, 25-19, 25-17)

Μίλων – Παναθηναϊκός 0-3 (19-25, 10-25, 20-25)

Άρης – ΑΕΚ 0-3 (16-25, 23-25, 18-25)

Ολυμπιακός – ΖΑΟΝ 3-1 (25-21, 25-19, 23-25, 25-21)

Θέτις – ΑΟ Θήρας 2-3 (25-29, 25-22, 13-25, 17-25, 13-15)

Μαρκόπουλο – ΠΑΟΚ 21/12

Η βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

Παναθηναϊκός (33-8) 30

Ολυμπιακός (30-12) 27

Πανιώνιος (27-13) 24

ΑΟ Θήρας (25-19) 18

ΑΕΚ (23-18) 18

ΖΑΟΝ (21-21) 18

ΠΑΟΚ (20-20) 15

Θέτις Βούλας (20-28) 12

Μίλωνας (17-26) 12

Μαρκόπουλο (13-26) 8

Άρης (9-28) 7

Ηλυσιακός (10-29) 6