Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της τουρκικής Ετσατσίμπασι και ηττήθηκε με 3-0 σετ στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου στο Champions League γυναικών.

Παρόλα αυτά οι «ερυθρόλευκες» διατηρούν ακόμη ελπίδες πρόκρισης, καθώς υποδέχονται στις 27/1 την ιταλική Μιλάνο, ενώ στις 4 Φεβρουαρίου αγωνίζονται στο Λαΐκοβατς με την τοπική Ζελέζνιτσαρ. Εχοντας νικήσει δε εντός έδρας την ομάδα της Σερβίας αλλά και την Ετσατσίμπασι έχουν το προβάδισμα για να είναι εκείνες που θα πάρουν την 3η καλύτερη θέση από τους 5 ομίλους.

Η τουρκική ομάδα κυριάρχησε και στα τρία σετ πιέζοντας πολύ την υποδοχή του Ολυμπιακού και σε κάθε ένα σετ, πήρε εξαρχής σημαντικές διαφορές που δεν επέτρεψαν στην ομάδα του Πειραιά να ξαναμπεί στο παιχνίδι.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-15, 25-19) σε 73′

Ετσατσίμπασι (Τζούλιο Μπρέγκολι): Στίσιακ 14 (10/20 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Κίσαλ 12 (3/7 επ., 1 άσσος, 8 μπλοκ), Ερκέκ 10 (10/10 επ., 38% υπ. – 25% άριστες), Σαχίν (0/3 επ.), Ρέτκε 3 (0/3 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Καρακούρτ 16 (16/30 επ., 78% υπ. – 61% άριστες) / Σεμπνέμ (λ, 56% υπ. – 44% άριστες), Σμρεκ, Μάγκλιο 3 (2/8 ΕΠ., 1 άσσος).

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Κούμπουρα 7 (7/32 επ.), Τερζόγλου (0/3 επ.), Στεβάνοβιτς 5 (2/7 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Καρκάσες 12 (12/29 επ., 37% υπ. – 19% άριστες), Αμπντεραχίμ 5 (5/16 επ., 53% υπ.-37% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (1 άσσος) / Αρτακιανού (λ, 36% υπ. – 18% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Εμμανουηλίδου, Οικονομίδου (0/3 επ.), Δημητρίου, Κόνεο 8 (7/14 επ., 1 μπλοκ, 75% υπ.-38% άριστες).