Δύο ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση της προημιτελικής φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών, που διενεργήθηκε τη Δευτέρα (26/1) στα γραφεία της ΕΟΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και ο Πανιώνιος την ΑΕΚ στις αναμετρήσεις της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση των ημιτελικών, με τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός – Μίλωνας να αντιμετωπίζει τον νικητή του αγώνα Πανιώνιος – ΑΕΚ, ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζεύγους ΖΑΟΝ – ΑΟ Θήρας.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Πανιώνιος – ΑΕΚ

Ολυμπιακός – Μίλωνας

ΖΑΟΝ – ΑΟ Θήρας

Οι ημιτελικοί

Νικητής Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ με νικητή ΖΑΟΝ – ΑΟ Θήρας

Νικητής Πανιώνιος – ΑΕΚ με νικητή Ολυμπιακός – Μίλωνας