Δύο ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση της προημιτελικής φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών, που διενεργήθηκε τη Δευτέρα (26/1) στα γραφεία της ΕΟΠΕ.
Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και ο Πανιώνιος την ΑΕΚ στις αναμετρήσεις της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση των ημιτελικών, με τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός – Μίλωνας να αντιμετωπίζει τον νικητή του αγώνα Πανιώνιος – ΑΕΚ, ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζεύγους ΖΑΟΝ – ΑΟ Θήρας.
Τα ζευγάρια των προημιτελικών:
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Πανιώνιος – ΑΕΚ
Ολυμπιακός – Μίλωνας
ΖΑΟΝ – ΑΟ Θήρας
Οι ημιτελικοί
Νικητής Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ με νικητή ΖΑΟΝ – ΑΟ Θήρας
Νικητής Πανιώνιος – ΑΕΚ με νικητή Ολυμπιακός – Μίλωνας