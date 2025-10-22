Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στον Γ’ προκριματικό γύρο του Champions League

Αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση του στον Γ’ προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών στο βόλεϊ έκανε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν άνετα με 3-0 σετ της βελγικής Αστερίξ Μπέβερν στο κλειστό του Ρέντη, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα.

Ο Ολυμπιακός από το πρώτο σερβίς επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και πλέον χρειάζεται δύο σετ στον επαναληπτικό στο Βέλγιο (30/10, 20.30) για να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη προκριματική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το επίπεδο της Αστερίξ έδωσε την ευκαιρία στον Μπράνκο Κοβάτσεβιτς να χρησιμοποιήσει την Ιβάνα Βάνιακ που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τις 2 Νοεμβρίου 2024 όταν είχε τραυματιστεί στον ώμο.

MVP του αγώνα αναδείχθηκε η Γιασμίν Αμπντεραχίμ μετά τους 13 πόντους που πέτυχε, με την Μίλιτσα Κούμπουρα να είναι η πρώτη σκόρερ με 26.

Τα σετ: 3-0 (25-14, 25-19, 25-19) σε 73′

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 10 (3/4 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Κούμπουρα 26 (24/49 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 13 (11/22 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 62% υπ. – 23% άριστες), Κόνεο 10 (9/22 επ., 1 μπλοκ, 77% υπ. – 69% άριστες), Ντι Ιούλιο 2 (1/1 επ., 1 άσσος) / Αρτακιανού (λ, 83% υπ. – 17% άριστες), Σαμπάτη (λ), Βάνιακ, Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου, Οικονομίδου.

Αστερίξ Μπέβερεν (Κρις Βάσνικ): Βαν Σας 1 (1 άσσος), Κόρεβαρ 8 (5/12 επ., 3 μπλοκ), Στράγκιερ 8 (7/29 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 21% άριστες), Γκίλσον, Φράνσεν 6 (3/8 επ., 3 μπλοκ), Μέιερς 10 (10/22 επ.) / Ντεμπούκ (λ, 58% υπ. – 8% άριστες), Νέουφκενς 1 (1/1 επ.), Όβεργουατερ 2 (2/7 επ., 38% υπ. – 21% άριστες), Μπέρτελς 1 (1/1 επ.).

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Μπράνκο Κοβάτσεβιτς δήλωσε: «Κάναμε το πρώτο βήμα με μία καθαρή νίκη. Είμαι ικανοποιημένος από το πρώτο σετ στο σερβίς και μπλοκ-άμυνα. Μετά το σερβίς μας έπεσε λίγο, κάναμε κάποια λάθη. Αλλά έχουμε καλό προβάδισμα για τη ρεβάνς. Σέβομαι το βέλγικο βόλεϊ και ξέρω ότι θα είναι δυσκολότερα στην έδρα της Μπέβερεν. Θέλουμε να προκριθούμε στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ αλλά κοιτάμε βήμα βήμα. Αρχικά να προκριθούμε στον επόμενο προκριματικό γύρο».

Η κεντρική του Ολυμπιακού Μελίνα Εμμανουηλίδου ανέφερε: «Το πιο σημαντικό είναι ότι νικήσαμε με 3-0 στην έδρα μας. Μπήκαμε συγκεντρωμένες και ήρθε η νίκη. Θέλουμε να προκριθούμε στους ομίλους και θέλουμε να το πετύχουμε για τον σύλλογο και δουλεύουμε σκληρά γι’αυτό. Θέλουμε ο κόσμος να είναι μαζί μας και να μας υποστηρίζει. Είναι ωραία η ατμόσφαιρα όταν το γήπεδο είναι γεμάτο».

