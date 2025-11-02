Τη νίκη με 3-0 σετ (25-10, 25-17, 25-19) επί του Μίλωνα πήρε ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών. Η ομάδα του Πειραιά ήταν ανώτερη και με εξαιρετική εμφάνιση επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, φτάνοντας τους 7 βαθμούς, πριν από το πρώτο παιχνίδι με την ουγγρική Βάσας (5/11, 19.00) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Μίλωνας γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα και έμεινε στους 5 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στην Α1 Βόλεϊ Γυναικών:

Θέτις Βούλας-Μαρκόπουλο 2-3 (13-25, 25-21, 23-25, 25-16, 11-15)

ΑΟ Θήρας-Άρης 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

ΑΕΚ-ΖΑΟΝ 3-0 (25-14, 27-25, 25-22)

ΠΑΟΚ-Πανιώνιος 3-0 (25-19, 25-20, 25-17)

Παναθηναϊκός-Ηλυσιακός 3-0 (25-13, 25-17, 25-14)

Ολυμπιακός – Μίλων 3-0 (25-10, 25-17, 25-19)

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες):

Παναθηναϊκός (9-2) 8

ΠΑΟΚ (8-3) 7

Ολυμπιακός (8-4) 7

Μαρκόπουλο (9-6) 6

ΖΑΟΝ (6-5) 5

Μίλωνας (6-6) 5

Πανιώνιος (5-7) 4

ΑΟ Θήρας (6-6) 4

ΑΕΚ (6-6) 4

Ηλυσιακός (3-8) 2

Θέτις Βούλας (5-9) 2

Άρης (0-9) 0