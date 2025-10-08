Πανηγυρική πρόκριση στο Challenge Cup πέτυχε η ΑΕΚ στο Κόσοβο μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Βαλκανικό κύπελλο γυναικών στο βόλεϊ.

Η Ένωση επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της κάνοντας έκανε το 3Χ3 στην διοργάνωση, επικρατώντας την τελευταία ημέρα των αγώνων με 3-0 σετ της «οικοδέσποινας» KV Ντρίτα.

Οι υποχρεώσεις της ΑΕΚ στο Challenge Cup θα ξεκινήσουν από τη Σερβία, καθώς θα αντιμετωπίσει την Πίνκι Μιτρόβιτσα. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Σερβία στις 5 Νοεμβρίου και ο επαναληπτικός στο κλειστό του Ολυμπιακού χωριού δεν έχει ακόμα οριστεί.

Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-18, 25-19)

ΑΕΚ (Ντεχρί Τζαν Ντεχριόγλου): Μπουρτέα, Καββαδία, Βάλκοβα, Κυπαρίσση, Σαβάζ, Γιουζγκέντς / Ξηντάρα (λ), Βουλγαράκη, Στάικου, Κλέπκου.

KV DRITA (Λόρικ Ιλάζι): Νούνιες, Μότα, Σιλεϊμάνι, Κιούκου, Φρεσένιους, Σαμπάνι / Ιλάζι (λ), Εμίνι.