Την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Challenge Cup γυναικών πανηγύρισε για πρώτη φορά στην Ιστορία του ο Πανιώνιος, νικώντας για δεύτερη φορά τη ρουμανική Κορόνα Μπρασόφ, αυτή τη φορά εκτός έδρας με 3-1 σετ.

Η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς, είχε νικήσει και στο πρώτο ματς με 3-0 σετ και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Ανταλουσία (Ισπανία) – Άπελντορν (Ολλανδία). Στο πρώτο παιχνίδι η ισπανική ομάδα νίκησε με 3-1 σετ και η ρεβάνς στην Ολλανδία θα διεξαχθεί την Πέμπτη (04/12).

Οι «κυανέρυθρες» μπήκαν στο παιχνίδι με πολύ μεγάλη συγκέντρωση και ένταση και κατέκτησαν τα δύο πρώτα σετ με 25-11 και 25-22, «σφραγίζοντας» την πρόκριση. Στο τρίτο σετ η Μπρασόφ μείωσε σε 1-2 (25-21), όμως ο Πανιώνιος έφτασε στη νίκη καθώς πήρε το τέταρτο σετ με 25-20 κι έκανε το τελικό 3-1.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης παρά τα 33 λάθη στα οποία υπέπεσε βρέθηκε σε μεγάλη μέρα πάνω στο φιλέ με 15 μπλοκ, ενώ είχε και 39% αποτελεσματικότητα στην επίθεση έναντι μόλις 24% της Μπρασόφ.

Τα σετ: 1-3 (11-25, 22-25, 25-21, 20-25) σε 111′

Μπρασόφ (Πετρονέλ Νταρνέσκου): Μπλάντσφιελντ 5 (5/27 επ., 45% υπ. – 20% άριστες), Σαράζοβα 2 (2 μπλοκ), Μπαλάε 13 (12/31 επ., 1 μπλοκ, 51% υπ. – 40% άριστες), Χάουαρντ 11 (6/17 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Στατσενέσκου 5 (3/24 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τσοκάν 6 (4/10 επ., 2 μπλοκ) / Τάσια (λ, 58% υπ. – 37% άριστες), Τσιούκου (λ), Αγκμπολόσου, Ρομάν 1 (1/3 επ.), Ανγκελάτσε, Μπάτσιου 2 (1/19 επ., 1 άσσος).

Πανιώνιος (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 7 (4/13 επ., 3 μπλοκ, 63% υπ. – 38% άριστες), Κοβαλέφσκα 1 (1 μπλοκ), Ατανασίγιεβιτς 9 (8/14 επ., 1 μπλοκ), Ραχίμοβα 10 (9/22 επ., 1 άσσος), Ζακχαίου 10 (5/10 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Λαμπρούση 11 (7/10 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 61% υπ. – 33% άριστες), Κακουράτου (λ, 77% υπ. – 38% άριστες), Νομικού 7 (4/9 επ., 3 μπλοκ), Αλεξάκου 11 (10/31 επ., 1 άσσος, 63% υπ. – 38% άριστες), Μιλεντίγιεβιτς 1 (1/5 επ., 21% υπ. – 11% άριστες), Φλιάκου 3 (3 άσσοι), Λόχμαντσιουκ 4 (2/13 επ., 2 μπλοκ).