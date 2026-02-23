Προβάδισμα για την κατάληψη της έβδομης θέσης στη Volley League γυναικών απέκτησε η ΑΕΚ που νίκησε 3-0 τη Θέτιδα στη Βούλα, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η αυλαία της 19ης αγωνιστικής.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, οι ηττημένες παραμένουν στην όγδοη θέση, ενώ ο «Δικέφαλος» πλησίασε στο -2 από τον έκτο ΖΑΟΝ, τρεις «στροφές» πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Η 19η αγωνιστική:

Άρης – ΖΑΟΝ 0-3 (21-25, 21-25, 22-25)

Μίλων – Πανιώνιος 0-3 (22-25, 16-25, 27-29)

Μαρκόπουλο – Ηλυσιακός 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-20)

ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ 3-0 (25-22, 25-23, 25-21)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2 (23-25, 22-25, 25-18, 25-14, 15-13)

Θέτις – ΑΕΚ 0-3 (20-25, 16-25, 19-25)

Βαθμολογία (σε 19 αγώνες)

Παναθηναϊκός (56-17) 51

Ολυμπιακός (52-19) 47

Πανιώνιος (48-24) 42

ΑΟ Θήρας (45-27) 36

ΠΑΟΚ (39-32) 31

ΖΑΟΝ (37-36) 30

ΑΕΚ (36-35) 28

Θέτις Βούλας (37-43) 25

Μίλωνας (26-45) 20

Μαρκόπουλο (24-50) 14

Άρης (18-50) 12

Ηλυσιακός (13-53) 6