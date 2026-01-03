Νικηφόρα «μπήκε» στο 2026 η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού! Οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν με 3-1 σετ (20-25, 21-25, 25-18, 21-25) την Θέτιδα Βούλας εκτός έδρας, για το ματς της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Volley League.

Πρώτη σκόρερ ήταν η Κούμπουρα, με 26 πόντους, οκτώ μπλοκ και πέντε άσους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Άρης – Παναθηναϊκός 0-3 (16-25, 22-25, 14-25)

Μίλων – ΠΑΟΚ 0-3 (24-26, 23-25, 28-30 )

Μαρκόπουλο – Θήρα 1-3 (11-25, 14-25, 25-22, 16-25)

Πανιώνιος – ΑΕΚ 3-1 (21-25, 25-21, 25-22, 25-23)

Θέτις – Ολυμπιακός 1-3 (20-25, 21-25, 25-18, 21-25)

ΖΑΟΝ – Ηλυσιακός 3-0 (25-19, 25-22, 25-16)

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

Παναθηναϊκός (36-8) 33

Ολυμπιακός (33-13) 30

Πανιώνιος (30-14) 27

ΑΟ Θήρας (28-20) 21

ΖΑΟΝ (24-21) 21

ΑΕΚ (24-21) 18

ΠΑΟΚ (23-20) 18

Θέτις Βούλας (21-31) 12

Μίλωνας (17-26) 12

Μαρκόπουλο (14-32) 8

Άρης (9-31) 7

Ηλυσιακός (10-32) 6