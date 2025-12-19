Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την Κουβανή ακραία Κένια Καρκάσες (ημ. γέννησης 22/1/1986, 1,90μ.), που θα αντικαταστήσει την Βάνιακ στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ.

Η Καρκάσες διαθέτει μεγάλη εμπειρία από τα κορυφαία πρωταθλήματα και το CEV Champions League. Στην καριέρα της, έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους, μεταξύ άλλων δύο πρωταθλήματα Ελβετίας, πέντε πρωταθλήματα Κούβας, ένα πρωτάθλημα Ιαπωνίας, ένα πρωτάθλημα Ινδονησίας, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, δύο πρωταθλήματα Βραζιλίας.

Επίσης, η πολύπειρη ακραία έχει κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια με την Εθνική Κούβας στο Παναμερικανικό Κύπελλο, καθώς και ένα πρωτάθλημα NORCECA.

«Είμαι χαρούμενη για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή μου και στην αθλητική μου καριέρα. Είμαι ενθουσιασμένη, επειδή οι οπαδοί του Ολυμπιακού ζουν τον αθλητισμό με τόσο πάθος και είμαι ευγνώμων που μπορώ να φοράω τα ερυθρόλευκα χρώματα! Ευχαριστώ τον σύλλογο για την ευκαιρία», δήλωσε η αθλήτρια.

Προηγούμενες ομάδες:

2005-06 Hisamitsu Pharmaceutical Springs (Ιαπωνία)

2006-11 Ciudad Habana (Κούβα)

2013-14 Volero Zurich (Ελβετία)

2014-15 Vôlei Nestlé/Osasco (Βραζιλία)

2016-17 Volero Zurich (Ελβετία)

2017-18 Ageo Medics (Ιαπωνία)

2018-20 Èpiù Pomì Casalmaggiore (Ιταλία)

2020-21 Bartoccini Fortinfissi Perugia (Ιταλία)

2021-22 Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia (Ιταλία)

2022-23 Igor Gorgonzola Novara (Ιταλία)

2023-24 Παναθηναϊκός

2024 Jakarta BIN (Ινδονησία)

2024-25 İnfo Yatırım Karşıyaka (Τουρκία)

2025-26 Gruppo Formula 3 Messina (Ιταλία)