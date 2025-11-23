Με κορυφαία την Μικάγια Γουάιτ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 σετ του ΠΑΟΚ στο κλειστό του Μετς και έκανε το 6Χ6 στο πρωτάθλημα της Volley League γυναικών.

Οι «πράσινες» παραμένουν η μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος και με 15 βαθμούς βρίσκονται στο -1 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Πλέον, στο «τριφύλλι» στρέφουν το ενδιαφέρον στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που θα έχει η ομάδα για τη σεζόν 2025-2026 στο Challenge Cup, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την ελβετική Ντούντινγκεν την ερχόμενη Τετάρτη (26/11).

Η 6η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών:

Πανιώνιος – Θέτις 3-2 (22-25, 23-25, 29-27, 25-13, 15-7)

ΑΕΚ – ΑΟ Θήρας 0-3 (19-25, 21-25, 23-25)

Άρης – Μαρκόπουλο 3-0 (25-11, 25-20, 25-16)

Ηλυσιακός – Ολυμπιακός 0-3 (19-25, 22-25, 14-25)

ΖΑΟΝ – Μίλων 3-1 (20-25, 25-22, 25-20, 25-16)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-0 (25-22, 25-15, 25-23)

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Ολυμπιακός (17-5) 16

Παναθηναϊκός (18-6) 15

ΠΑΟΚ (14-9) 12

ΖΑΟΝ (14-10) 12

ΑΟ Θήρας (13-9) 10

Πανιώνιος (12-13) 9

Μαρκόπουλο (13-14) 8

Θέτις Βούλας (13-14) 8

Μίλωνας (11-15) 7

ΑΕΚ (10-15) 6

Άρης (3-15) 3

Ηλυσιακός (4-17) 2