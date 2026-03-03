Ανακοινώθηκαν σήμερα οι διαιτητές, οι επόπτες, οι γραμματείες και οι κομισάριοι για το Allwyn Final-4 του Κυπέλλου γυναικών που θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου 2026 στο κλειστό γυμναστήριο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης».

Υπενθυμίζεται ότι το τρόπαιο θα διεκδικήσουν ο Πανιώνιος, ο Ολυμπιακός, ο ΑΟ Θήρας και ο ΠΑΟΚ.

Αυτοί είναι οι εξής:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Νίκος Φραγκάκης

Αλέξανδρος Μυλωνάκης

Ειρήνη Μουλά

Μαρία Τσιούλα

Γιώργος Βελώνης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Γιώργος Γεωργουλέας

Βασίλης Ράπτης

Φώτης Πέρρος

Θέμις Καλπακτσόγλου

ΕΠΟΠΤΕΣ

Κλεάνθης Τουκτούκας

Χαράλαμπος Δημόπουλος

Παύλος Οσιπίδης

Μαρία Κοκορομύτη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

Σοφία Καρατζογλίδου

Κωνσταντίνα Μπίτσικα

Το πρόγραμμα:

Ημιτελικοί

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026

Α’ Ημιτελικός, 17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U

Β’ Ημιτελικός, 20.00 (EΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Πανιώνιος Betsson

Τελικός

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026

21.00 (ΕΡΤ-2): Νικητής Α’ Ημιτελικού – Νικητής Β’ Ημιτελικού