Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε με πανηγυρικό τους «16» του CEV Challenge Cup γυναικών, καθώς νίκησε την ελβετική Ντούντινγκεν και στο Μετς με 3-0 σετ, σε ένα ματς που χρειαζόταν απλώς δύο σετ για να «σφραγίσει» το «εισιτήριό» του για την επόμενη φάση.

Στους «16» ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπράγκα-Οσίτσα, με την ομάδα της Πορτογαλίας να έχει προβάδισμα μετά τη νίκη με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι.

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά (5-1) και παρά την αντίδραση της Ντούντινγκεν, κατάφερε να ξαναχτίσει μία σημαντική διαφορά και να κλείσει το σκορ στο 25-16, χάρις στο αποτελεσματικό μπλοκ των Χατζηευστρατιάδου και Παπαγεωργίου.

Στο δεύτερο σετ οι «πράσινες» απλοποίησαν από νωρίς τα πράγματα φτάνοντας με άνεση στο 25-13 και στην πρόκριση. Στο δε τρίτο σετ, ο Αλεσάντρο Κιαπίνι έκανε πολλές αλλαγές χρησιμοποιώντας όλες τις αθλήτριές του με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στο 17-8 και στο τελικό 25-14.

Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-13, 25-14).