Δίχως να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός πέρασε με άνεση κι απ’ τη Μίκρα, επικρατώντας του Άρη με 3-0 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής και του β’ γύρου στην Α1 Βόλεϊ Γυναικών και συνεχίζει να οδηγεί την… κούρσα στην κανονική περίοδο, έχοντας το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα.

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε γρήγορα με 14-9 και συνέχιζε να ανεβάζει διαρκώς τη διαφορά, φτάνοντας εύκολα στο 25-16 και στο 1-0. Ο Άρης προέβαλλε… αντίσταση μόνο στο δεύτερο σετ, μέχρι το 17-16, όμως ο Παναθηναϊκός έκανε ένα γρήγορο 5-1 κι έκλεισε και το δεύτερο σετ με 25-22.

Στο τρίτο σετ οι «πράσινες» πήγαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στο 12-5 και παρά τις πολλές αλλαγές διατήρησαν υψηλό ρυθμό, φτάνοντας στο 25-14 με πόντο της Κωνσταντινίδου.

Τα σετ: 0-3 (16-25, 22-25, 14-25) σε 76′

Άρης (Χρήστος Πάτρας): Πολυνοπούλου 3 (1/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μερτέκη 9 (5/18 επ., 4 μπλοκ, 48% υπ. – 12% άριστες), Ξανθοπούλου 3 (2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζαντοροζνάι 12 (11/32 επ., 1 μπλοκ), Βανζάρντ 8 (8/34 επ., 21% υπ. – 4% άριστες), Κοκότη 4 (2/7 επ., 2 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 50% υπ. – 21% άριστες), Τόλιου, Πλακιά, Μπαρμπαλιού.

Παναθηναϊκός (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου, Γουάιτ 18 (17/31 επ., 1 άσσος, 25% υπ. – 5% άριστες), Μπένετ 9 (7/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 9 (4/4 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Σάμανταν 5 (3/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 11 (10/19 επ., 1 άσσος) / Αντωνακάκη (λ, 33% υπ. – 11% άριστες), Ρόγκα (λ), Γιώτα, Τάνη, Ράπτη, Παπαγεωργίου 7 (2/5 επ., 5 μπλοκ), Παπά 1 (1/3 επ.).

Η 12η αγωνιστική:

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Άρης – Παναθηναϊκός 0-3 (16-25, 22-25, 14-25)

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

«Κροίσος Πέρσης» Ν. Σμύρνη, 18.00: Μίλων – ΠΑΟΚ (Διαιτητές: Κυριοπούλου, Οικονομοπούλου)

Μαρκοπούλου, 18.00: Α.Ο. Μαρκοπούλου – Α.Ο. Θήρας (Διαιτητές: Κατερλή, Μουλά Ειρ.)

«Ανδρέας Βαρίκας» Ν. Σμύρνη, 19.00: Πανιώνιος – ΑΕΚ (Διαιτητές: Γεωργιάδης, Ράντσιου)

«Γεώργιος Γεννηματάς» Βούλα, 19.30: Θέτις – Ολυμπιακός (Διαιτητές: Αντωνόπουλος, Τόλιος)

Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Ηλυσιακός (Διαιτητές: Κτενάς, Σπίνας)

Η βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

Παναθηναϊκός (36-8) 33 -12αγ.

Ολυμπιακός (30-12) 27

Πανιώνιος (27-13) 24

ΑΟ Θήρας (25-19) 18

ΑΕΚ (23-18) 18

ΠΑΟΚ (23-20) 18

ΖΑΟΝ (21-21) 18

Θέτις Βούλας (20-28) 12

Μίλωνας (17-26) 12

Μαρκόπουλο (13-29) 8

Άρης (9-31) 7 -12αγ.

Ηλυσιακός (10-29) 6