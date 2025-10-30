Ένα βήμα από την πρόκριση στους ομίλους του Champions League απέχει πλέον ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 0-3 επί της Αστερίξ Μπέβερεν στο Βέλγιο, στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στον β’ προκριματικό γύρο. Πλέον η ομάδα του Πειραιά θα αντιμετωπίσει τη Βάσας του Γιάννη Αθανασόπουλου με έπαθλο μία θέση στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς υπερίσχυσε στο σερβίς με 10 άσσους έναντι κανενός της αντιπάλου του, ενώ έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Μιλίτσα Κούμπουρα με 13 πόντους.

Πολύ κοντά ήταν οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα, πηγαίνοντας χέρι-χέρι έως το 14-13. Εκεί χάρη σε δύο άσσους της Στεφάνοβιτς ο Ολυμπιακός αποσπάστηκε, φτάνοντας στο 16-19 με άσσο της Αμπντεραχίμ και το 16-20 με κόντρα μπάλα στην Κούμπουρα.

Η Μπέβερεν μείωσε έως το 20-21, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε και πάλι αποφασιστικό προβάδισμα (21-23) με κόντρα-μπάλα της Αμπντεραχίμ και έκλεισε το σετ με 21-25 μετά από πόντο της Ντι Ιούλιο στο φιλέ.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να πάρει προβάδισμα νωρίς (4-6), αλλά η Αστερίξ ισοφάρισε γρήγορα σε 7-7. Οι δύο ομάδες πήγαν χέρι-χέρι με ελαφρύ προβάδισμα του Ολυμπιακού έως το 13-14. Εκεί οι γηπεδούχες προηγήθηκαν με 16-15, αλλά ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα με όπλο το καλό σερβίς του. Πέρασε μπροστά και πάλι (17-18) με κόντρα-μπάλα της Κούμπουρα και έφτασε στο 17-20 με τη Στεφάνοβιτς. Η Στεφάνοβιτς και πάλι με άσσο έγραψε το 18-22, με την Κούμπουρα να δίνει σετ μπολ πρόκρισης στην ομάδα της στο 20-24. Ο «επίλογος» του δευτέρου σετ ήρθε με άσσο της Αμπντεραχίμ.

Με την κατάκτηση του δευτέρου σετ ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση, με τη συνέχεια του αγώνα να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.

Ο Μπράνκο Κοβάσεβιτς πέρασε στο γήπεδο τις Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου, Εμμανουηλίδου και Οικονομίδου αντί των Ντι Ιούλιο, Αμπντεραχίμ, Τερζόγλου και Κούμπουρα.

Λίγα χώριζαν τις δύο ομάδες έως τα μέσα του τρίτου αυτού σετ, έως και το 15-15. Εκεί οι Βελγίδες δυσκόλεψαν την επίθεση του Ολυμπιακού φτάνοντας έως το 21-16. Οι αθλήτριες του Κοβάσεβιτς όμως δεν τα παράτησαν και έφτασαν έως το 23-22. Εκεί «μίλησε» η Κυριακή Τερζόγλου, η οποία με έναν πόντο σε πρώτο χρόνο και δύο άσσους έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό.

Τα σετ: 0-3 (21-25, 20-25, 23-25)

Αστερίξ Μπέβερεν (Κρις Βάσνικ): Βαν Σας 2 (2/4 επ.), Οβερβάτερ, Κορεβαάρ 12 (8/15 επ., 4 άσσοι), Κος 8 (8/21 επ., 40% υπ., 13% άριστες), Στράγκιερ 12 (12/39 επ., 39% υπ., 19% άριστες), Μέιγερς 3 (3/12 επ.), / Ντεμπούκ (λ, 53% υπ., 29% άριστες), Νέουφκενς, Γκίλσον 8 (7/16 επ., 1 μπλοκ), Φράνσεν 4 (2/5 επ., 2 μπλοκ), Μπέρτελς 1 (1/6 επ.)

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 4 (0/2 επ., 4 μπλοκ), Κούμπουρα 13 (12/28 επ., 1 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 11 (5/8 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 10 (8/18 επ., 2 άσσοι, 60% υπ., 27% άριστες), Κόνεο 11 (11/23 επ., 50% υπ., 20% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 38% υπ., 38% άριστες), Σαμπάτη (λ), Τερζόγλου 7 (3/4 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ),