Στις οκτώ καλύτερες ομάδες του Challenge Cup προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά την Πορτογαλία, επικράτησε και στην Αθήνα με 3-0 σετ της Μπράγκα. Πλέον, θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το στοιχείο που έκανε τη διαφορά για τις νικήτριες ήταν η επίθεση, με τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνει τον αγώνα με ποσοστό 51%, έναντι 33% των αντιπάλων του. Πρώτη σκόρερ για τις «πράσινες» ήταν η Χέιλι Μπένετ με 22 πόντους, ενώ εξαιρετική ήταν και η Γουάιτ με 12 πόντους, στα δύο σετ που αγωνίστηκε.

Στο πρώτο σετ, οι «πράσινες» έφτασαν στο 25-18, ενώ επικράτησαν στο δεύτερο με 25-23. Μάλιστα, με το 2-0 εξασφάλισαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Challenge Cup.

Απαλλαγμένος από το άγχος στο τρίτο σετ, ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε μετά το αρχικό 9-8, και έκλεισε το ματς με σκορ 25-18.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-23, 25-18) σε 75′

Παναθηναϊκός Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 7 (6/10 επ., 1 άσσος), Γουάιτ 12 (12/18 επ., 25% υπ. – 0% άριστες), Μπένετ 22 (19/34 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου, Σάμανταν 2 (2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 8 (6/16 επ., 2 μπλοκ, 33% υπ. – 13% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 55% υπ. – 35% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Παπαγεωργίου 1 (1/2 επ.), Κωνσταντίνου 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ, 75% υπ. – 50% άριστες), Ράπτη.

Μπράγκα (Ζοάο Σάντος): Ερνάντες 13 (12/15 επ., 1 μπλοκ), Καστίγιο 5 (5/35 επ., 45% υπ. – 28% άριστες), Μάγια 7 (5/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 45% υπ. – 18% άριστες), Φιγκουέιρας 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Αραούχο 1 (1/7 επ.), Λόπες 13 (11/30 επ., 2 μπλοκ) / Ροντρίγκες Μ. (λ, 25% υπ. – 0% άριστες), Φερέιρα (λ), Ντίας 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Ροντρίγκες Μπ. 1 (1/4 επ.).