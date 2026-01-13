Η ΕΟΠΕ ανακοίνωσε το αγωνιστικό πρόγραμμα της Γ΄ φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας των Γυναικών, για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Όλες οι αναμετρήσεις για τη φάση των «16» θα διεξαχθούν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, με τα σημαντικότερα παιχνίδια να διεξάγονται σε Βούλα, Μαρκόπουλο και στο κλειστό της Μίκρας.

Το πρόγραμμα:

«Γ. Γεννηματάς» 17:30 Θέτις – Πανιώνιος (Διαιτητές: Φραγκάκης, Γεωργάκη)

«Μ. Παρασκευόπουλος» 18:00 Φοίνικας Αλεξ/λης – ΑΕΚ (Διαιτητές: Τονονίδης, Σκαρλατούδη)

Δ.Α.Κ. Κυμίνων 18:00 Μακεδόνες – ΖΑΟΝ (Διαιτητές: Μαυρίδης Γ., Κοτσικάρη)

Μαρκόπουλο 18:00 Μαρκόπουλο – ΑΟ Θήρας (Διαιτητές: Λιδωρικιώτη, Κατερλή)

Μίκρα 19:00 Άρης – ΠΑΟΚ (Διαιτητές: Βασιλειάδης, Μπουκουβάλα)

Βαρδινογιάννειο 19:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός (Διαιτητές: Κόκκας, Καραπουλάκης)

«Αν. Φώτσης» 19:30 Ηλυσιακός – Μίλων (Διαιτητές: Οικονομοπούλου, Καπότης)

«Στ. Καλαϊτζής» 20:00 Αμαζόνες – Παναθηναϊκός (Διαιτητές: Χατζηβασιλείου, Ζαρμπίνης)