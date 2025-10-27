Δεν μακροημέρευσε στον πάγκο της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της ΑΕΚ, ο Τζαν Ντεχριόγλου.

Η «Ένωση» ξεκίνησε το πρωτάθλημα με δύο ήττες σε δύο αγώνες, με αποτέλεσμα η διοίκηση του συλλόγου να λύσει τη συνεργασία της με τον Τούρκο τεχνικό.

Έως την έλευση του νέου προπονητή, τις «κιτρινόμαυρες» θα καθοδηγήσει ο Κώστας Ταμπουρατζής.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση της διοίκησης με τον προπονητή του Βόλεϊ Γυναικών, Ντεχρί Τζαν Ντεχριόγλου.

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όσον αφορά την ομάδα, αλλά κυρίως η αντιμετώπιση του αγώνα με τον Ηλυσιακό. Την Τετάρτη θα γίνει εκ νέου συνάντηση για τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Προπονητής στο αυριανό ευρωπαϊκό παιχνίδι θα είναι ο Κώστας Ταμπουρατζής».

Χα.Π.