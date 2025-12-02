Με κατάθεση… ψυχής στο τέταρτο σετ και στο τάι-μπρέικ, η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού κατάφερε να «γυρίσει» το ματς με την τουρκική Ετσατσίμπασι, επικρατώντας με 3-2 σετ στο «Μελίνα Μερκούρη» στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Champions League και πέτυχε μία ιστορική, πρώτη νίκη στη διοργάνωση.

Οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να «λυγίσουν» μία απ’ τις υπερδυνάμεις του αθλήματος κι ένα απ’ τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 0-1 και 1-2, αλλά βρήκε τις «απαντήσεις» και έφτασε τον αγώνα στο τάι-μπρέικ. Έχασε το πρώτο ματς μπολ στο 14-13 και μάλιστα οι φιλοξενούμενες βρήκαν τα δικά τους ματς μπολ (14-15 και 15-16) λίγο αργότερα.

Εκεί όμως οι αθλήτριες του Μπράνκο Κοβάσεβιτς είχαν καθαρό μυαλό και σωστές εκτελέσεις, πέρασαν μπροστά με 17-16 χάρη σε άσσο της Στεφάνοβιτς και πήραν τη μεγάλη νίκη χάρη σε λάθος της Στίσιακ.

Τα σετ: 21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Βάνιακ 14 (13/26 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ. – 20% άριστες), Κούμπουρα 26 (24/65 επ., 2 άσοι), Τερζόγλου 8 (2 άσοι, 6 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 9 (2/10 επ., 2 άσοι, 5 μπλοκ), Κόνεο 13 (11/24 επ., 2 άσοι, 41% υπ. – 24% άριστες), Ντι Ιούλιο 4 (2/2 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ., 41% υπ. – 18% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου (0/3 επ., 75% υπ. – 25% άριστες), Εμμανουηλίδου, Οικονομίδου 4 (4/8 επ.).

Ετσατσίμπασι (Τζούλιο Μπρέγκολι): Στίσιακ 22 (19/39 επ., 3 μπλοκ), Τζακ-Κισάλ 15 (9/17 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ), Ερκέκ 4 (4/21 επ., 43% υπ. – 43% άριστες), Σαχίν 4 (2/6 επ., 2 μπλοκ), Ρέτκε 12 (8/15 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Καρακούρτ 18 (15/31 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 62% υπ. – 28% άριστες) / Σεμνέμ (λ., 60% υπ. – 38% άριστες), Ντίκεν 2 (1/6 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. – 67% άριστες), Μάλιο.