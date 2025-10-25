Με δύο πολύ μεγάλες εκπλήξεις συνεχίστηκε το κυρίως… πιάτο της 2ης αγωνιστικής της Α1 βόλεϊ γυναικών. Το Μαρκόπουλο έκανε το «μπαμ» και νίκησε με 3-2 τον Ολυμπιακό, ενώ στο τάι μπρέικ κρίθηκε και η αναμέτρηση του Ηλυσιακού με την ΑΕΚ με τις γηπεδούχες να πανηγυρίζουν τη μεγάλη νίκη.
Η 2η αγωνιστική:
Πανιώνιος – Παναθηναϊκός 2-3 (25-17, 24-26, 19-25, 25-20, 10-15)
Ηλυσιακός – ΑΕΚ 3-2 (25-17, 21-25, 15-25, 25-21, 15-12)
Μίλων – ΑΟ Θήρας 3-1 (27-25, 18-25, 25-21, 25-19)
Μαρκόπουλο – Ολυμπιακός 3-2 (19-25, 25-23, 18-25, 25-19, 15-8
ΖΑΟΝ – Θέτις 3-2 (23-25, 25-19, 25-19, 18-25, 15-12)
Άρης – ΠΑΟΚ (26/10)
Η βαθμολογία
Παναθηναϊκός (6-2) 5
ΖΑΟΝ (6-2) 5
Μίλωνας (6-3) 5
Μαρκόπουλο (6-4) 4
Πανιώνιος (5-4) 4
Ολυμπιακός (5-4) 4
Ηλυσιακός (3-5) 2
ΠΑΟΚ (2-3) 1
ΑΟ Θήρας (3-6) 1
ΑΕΚ (3-6) 1
Θέτις Βούλας (3-6) 1
Άρης (0-3) 0