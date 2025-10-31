Η Κηφισιά έκανε το μεγάλο «μπαμ» στη 2η αγωνιστική της Α1 Βόλεϊ Ανδρών, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ κι άλλαξε από πολύ νωρίς στη σεζόν τους… συσχετισμούς στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Με κορυφαίο τον Βούλγαρο πασαδόρο Σβέτοσλαβ Στάνκοφ που έκανε σπουδαίο ματς και έβγαζε με ασίστ τους συμπαίκτες του επιθετικούς απέναντι στο ισχυρό μπλοκ του ΠΑΟΚ (που έγραψε μόλις 3 πόντους) η ομάδα του Νίκου Ζαλμά κυριάρχησε απέναντι στον «δικέφαλο του Βορρά».

Ο ΠΑΟΚ παρότι προηγήθηκε 1-0 σετ στη συνέχεια είχε πολλά άσχημα τελειώματα των φάσεων από τα μισά όλων των σετ και οι παίκτες του έχασαν όλες τις μονομαχίες. Μεγάλο παιχνίδι για την Κηφισιά έκαναν και οι Κωτσάκης, Σπυριούνης αλλά και ο Μπάνοφ.

Η Κηφισιά μετά το ρεπό της πρεμιέρας (αναβλήθηκε λόγω Βαλκανικού Κυπέλλου ο αγώνας με τον ΟΦΗ) έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν και έδειξε πως κανείς δεν είναι άτρωτος.

Τα σετ: 3-1 (20-25, 25-21, 25-20, 25-20) σε 113΄

Α.Ο.Π. Κηφισιάς (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 14π. (13/24επ., 1 μπλοκ, 50%υπ., 17%αρ.), Μπάνοφ 20 (18/27επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος), Σπυριούνης 15 (13/27επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 30%υπ., 13%αρ.), Στάνκοφ 3 (1/3επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος), Ρανγκέλ 7 (3/6επ., 4 μπλοκ), Μπόρις 10 (4/4επ., 1 άσσοι, 5 μπλοκ) / Φωλιάς (λ. – 42%υπ., 21%αρ.), Αχιλλεόπουλος (λ), Παπαδόπουλος, Τζάρας.

ΠΑΟΚ (Γιόσκο Μιλενκόσκι): Κοκκινάκης 9π. (7/18επ., 2 άσσοι, 67%υπ., 53%αρ.), Τόρρες 9 (7/21επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 56%υπ., 28%αρ.), Κόλεφ 7 (3/9επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος), Ερνάντεζ 17 (16/31επ., 1 άσσος), Κάρτεφ 9 (8/10επ.) / Μιχελάκης (λ. – 65%υπ., 22%αρ.), Μούχλιας Στ. 3 (3/4επ., 36%υπ., 9%αρ.).