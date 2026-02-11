Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 3-2 από τη Λίντεμαν Άαλστ στον πρώτο προημιτελικό του Challenge Cup επί βελγικού εδάφους, ωστόσο διατηρεί τον πρώτο λόγο για την πρόκριση, η οποία θα κριθεί στον επαναληπτικό αγώνα της προσεχούς Τρίτης (17/2, 19:00) στο «Παλατάκι».

Ο ΠΑΟΚ για να προκριθεί θέλει νίκη με 3-0 ή με 3-1 σετ, καθώς με 3-2 σετ η πρόκριση θα κριθεί σε χρυσό σετ. Από την άλλη πλευρά οι Βέλγοι θέλουν νίκη με οποιοδήποτε σκορ.

Ο αντίπαλος στην τετράδα θα προκύψει από το ζευγάρι Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στο πρώτο σετ οι Βέλγοι κατάφεραν να ξεφύγουν με τρεις πόντους και τελικά έφτασαν στο 1-0 με 25-20. Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο δεύτερο σετ και προηγήθηκε 10-3. Παρότι οι γηπεδούχοι μείωσαν, οι Θεσσαλονικείς έφτασαν στο 25-20 και ισοφάρισαν σε 1-1. Στο τρίτο το ματς έγινε ντέρμπι. Το σετ πήγε στην παράταση με Κοβάσεβιτς και Ερνάντες να δίνουν τις λύσεις για το 27-25 και το 2-1.

Οι Βέλγοι ισοφάρισαν σε 2-2 με 25-20 στο τέταρτο, ενώ στο πέμπτο σετ η Άαλστ προηγήθηκε 8-3 και έφτασε στη νίκη με 15-8.

Τα σετ: 25-20, 20-25, 25-27, 25-20, 15-8

Άαλστ (Φρανκ Ντεπέστελε): Βόρτελμποερ 8 (4/8 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Σλιχτ 2 (2 μπλοκ), Μαρκές 6 (5/13 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. – 18% άριστες), Ρεμπέλ 24 (17/37 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ), Τζιάνι 16 (15/27 επ., 1 άσσος, 45% υπ. – 0% άριστες), Βλάχοβιτς 14 (8/12 επ., 6 μπλοκ) / Βερμίμπ (λ, 44% υπ. – 17% άριστες), Βαν Ντε Βέλντε 9 (7/17 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 68% υπ. – 18% άριστες), Ντεβόγκελ, Μέρτενς.

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 6 (2/6 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κοκκινάκης 12 (11/26 επ., 1 άσσος, 69% υπ. – 31% άριστες), Κόλεφ 11 (8/17 επ., 3 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1 άσσος), Ερνάντες 22 (18/41 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 19 (16/34 επ., 3 μπλοκ, 14% υπ. – 7% άριστες) / Καρασαββίδης (λ, 52% υπ. – 19% άριστες), Τόρες, Μπόνιας, Μούχλιας.