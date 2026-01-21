Ο Ολυμπιακός πλήρωσε όλα τα λάθη που έκανε απέναντι στην Καρλοβάρσκο στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τη φάση των «16» του CEV Cup βόλεϊ ανδρών, ηττήθηκε με 3-1 σετ στο «Μελίνα Μερκούρη» και πλέον ψάχνει μία πολύ μεγάλη… υπέρβαση την επόμενη εβδομάδα (28/1, 19:00) στην Τσεχία. Εκεί όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα προσπαθήσουν να νικήσουν με 3-0 ή 3-1 σετ και να οδηγήσουν τη σειρά στο «χρυσό σετ» για να μπορέσουν να κάνουν μία μεγάλη ανατροπή.

Η Καρλοβάρσκο ξεκίνησε πολύ καλύτερα και στα δύο σετ, παρά το γεγονός πως ο Ολυμπιακός έπαιρνε μικρά προβαδίσματα, τα οποία δεν μπορούσε να συντηρήσει. Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός πήγε το σκορ στο 8-4, όμως η Καρλοβάρσκο μετά το πρώτο της τάιμ άουτ, ανέτρεψε τα δεδομένα. Το σετ πήγε στο 24-24, χάρις στην επιμονή του Ολυμπιακού, όμως οι Τσέχοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των Πειραιωτών κι έφτασαν στο 24-26 και στο 0-1.

Στο δεύτερο σετ ο Ολυμπιακός είχε ξανά κενά διαστήματα και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 15-18. Η τσεχική ομάδα, ωστόσο, είχε καλύτερες επιλογές στο φινάλε κι έφτασε στο 22-25 και στο 0-2.

Η αντίδραση των «ερυθρόλευκων» ήρθε στο τρίτο σετ το οποίο και κατέκτησε με 29-27, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ατανασίεβιτς. Στο τέταρτο σετ ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά και μέχρι το 18-18 οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο, όμως τα λάθη των «ερυθρόλευκων» εμφανίστηκαν ξανά και οι φιλοξενούμενοι έκαναν ένα μικρό σερί και καθάρισαν τη νίκη με 20-25 και 1-3 σετ.

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ προήλθαν από 3 άσους, 58 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων, ενώ της Καρλοβάρσκο από 3 άσους, 49 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 41 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 24-26, 22-25, 29-27, 20-25

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 15 (14/28 επ., 1 μπλοκ, 29% υπ. – 18% άριστες), Πέριν 18 (15/32 επ., 3 μπλοκ, 45% υπ. – 36% άριστες), Ατανασίεβιτς 21 (19/41 επ., 2 άσοι), Καβάνα 1 (1 μπλοκ), Τζούριτς 1 (1/3 επ.), Λινάρδος 4 (3/6 επ., 1 άσος) / Τζιάβρας (λ., 50% υπ. – 50% άριστες), Πιτακούδης 8 (6/9 επ., 2 μπλοκ), Καπετανίδης, Ζουπάνη

ΚAΡΛΟΒΑΡΣΚΟ (Στέφανο Μασία): Τσιριβίνο 1 (1 μπλοκ), Σέσταν 14 (11/24 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 53% υπ. – 27% άριστες), Γιάνσονς 16 (14/37 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Κλίμες 10 (6/11 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Σπούλακ 8 (5/11 επ., 3 μπλοκ), Ροντρίγκεθ 13 (13/24 επ., 35% υπ. – 27% άριστες) / Κλόστερ (λ., 50% υπ. – 38% άριστες), Μπάλαζ, Πάστρνιακ (0/1 επ., 50% υπ. – 50% άριστες).