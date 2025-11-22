Ο Μίλωνας είναι από το βράδυ του Σαββάτου η μοναδική αήττητη ομάδα στη Volleyleague ανδρών, καθώς επικράτησε εκτός έδρας με 3-1 σετ του Παναθηναϊκού, υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στην πρώτη εφετινή τους ήττα εντός των συνόρων.

 

Η 5η αγωνιστική:

Πανιώνιος – ΟΦΗ 2-3 (25-19, 20-25, 25-13, 22-25, 12-15)

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα 80 3-0 (25-22, 25-22, 25-17)

Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-21, 25-23, 25-18)

Παναθηναϊκός – Μίλων 1-3 (25-22, 22-25, 24-26, 16-25)

Φλοίσβος – Κηφισιά 23/11

Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Μίλωνας (15-4) 14

Παναθηναϊκός (13-4) 12

ΟΦΗ (11-8) 9

ΠΑΟΚ (10-8) 8

Ολυμπιακός (8-6) 7 -4αγ.

Καλαμάτα 80 (8-11) 6

Φοίνικας Σύρου (6-10) 6

Πανιώνιος (7-13) 4

ΑΟΠ Κηφισιάς (5-10) 3 -4αγ.

Φλοίσβος Π. Φαλήρου (0-9) 0 -3αγ.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Βόλεϊ #Μίλων #Παναθηναϊκός