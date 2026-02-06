Στα χέρια του Μάαρτεν Βαν Γκάρντερεν, κατέληξε το βραβείο του MVP της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Volley League.
Ο Ολλανδός ακραίος του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου ήταν ο κορυφαίος στην εντός έδρας νίκη της ομάδας του επί της Καλαμάτας με 3-0 σετ, χάρη στην οποία ο σύλλογος των νοτίων προαστίων πήρε βαθιά βαθμολογική «ανάσα».
Ο Βέλγος είχε 50% υποδοχή χωρίς λάθος και βοήθησε τα μέγιστα σε άμυνα και σερβίς, ενώ σημείωσε 16 πόντους με 12/25 επιθέσεις και 2 άσσους, αναδεικνύεται δε για πρώτη φορά MVP στο πρωτάθλημα Volley League.
Ο Μάαρτεν Βαν Γκάρντερεν είναι γεννημένος 24/1/1990, έχει ύψος 2 μέτρα και φοράει τη φανέλα με το Νο 6.
Η καριέρα του
2025-26: Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου
2024-25: Παναθηναϊκός – Πρωταθλητής
2023-24: ΠΑΟΚ
2022-23: Emma Villas Aubay Siena (Ιταλία)
2021-22: Leo Shoes PerkinElmer Modena (Ιταλία)
2020-21: Ziraat Bankası Ankara (Τουρκία)
2019-20: Top Volley Cisterna (Ιταλία)
2018-19: Itas Trentino (Ιταλία)
2017-18: Azimut Modena (Ιταλία)
2016-17: Bunge Ravenna (Ιταλία)
2015-16: Bunge Ravenna (Ιταλία)
2014-15: VfB Friedrichshafen (Γερμανία)
2013-14: Beauvais Oise UC (Γαλλία)
2012-13: Caffè Aiello Corigliano (Ιταλία)
2011-12: Langhenkel Doetinchem (Ολλανδία)
2006-11: Simplex/SSS (Ολλανδία)
Βest Team – 11η αγωνιστική
MVP : Μάαρτεν Βαν Γκάρντερεν (Φλοίσβος Π. Φαλήρου)
Πασαδόρος: Γιώργος Δρογκάρης (Πανιώνιος)
Διαγώνιος: Ματέι Μιχαήλοβιτς (ΟΦΗ)
Λίμπερο : Σωτήρης Συναδινός (ΟΦΗ)
Ακραίοι : Θανάσης Πρωτοψάλτης (Παναθηναϊκός), Μάαρτεν Βαν Γκάρντερεν (Φλοίσβος Π. Φαλήρου)
Κεντρικοί: Νικολάι Κόλεφ (ΠΑΟΚ), Θεόδωρος Βουλκίδης (Παναθηναϊκός)