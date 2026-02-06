Στα χέρια του Μάαρτεν Βαν Γκάρντερεν, κατέληξε το βραβείο του MVP της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Volley League.

Ο Ολλανδός ακραίος του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου ήταν ο κορυφαίος στην εντός έδρας νίκη της ομάδας του επί της Καλαμάτας με 3-0 σετ, χάρη στην οποία ο σύλλογος των νοτίων προαστίων πήρε βαθιά βαθμολογική «ανάσα».

Ο Βέλγος είχε 50% υποδοχή χωρίς λάθος και βοήθησε τα μέγιστα σε άμυνα και σερβίς, ενώ σημείωσε 16 πόντους με 12/25 επιθέσεις και 2 άσσους, αναδεικνύεται δε για πρώτη φορά MVP στο πρωτάθλημα Volley League.

Ο Μάαρτεν Βαν Γκάρντερεν είναι γεννημένος 24/1/1990, έχει ύψος 2 μέτρα και φοράει τη φανέλα με το Νο 6.

Η καριέρα του

2025-26: Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου

2024-25: Παναθηναϊκός – Πρωταθλητής

2023-24: ΠΑΟΚ

2022-23: Emma Villas Aubay Siena (Ιταλία)

2021-22: Leo Shoes PerkinElmer Modena (Ιταλία)

2020-21: Ziraat Bankası Ankara (Τουρκία)

2019-20: Top Volley Cisterna (Ιταλία)

2018-19: Itas Trentino (Ιταλία)

2017-18: Azimut Modena (Ιταλία)

2016-17: Bunge Ravenna (Ιταλία)

2015-16: Bunge Ravenna (Ιταλία)

2014-15: VfB Friedrichshafen (Γερμανία)

2013-14: Beauvais Oise UC (Γαλλία)

2012-13: Caffè Aiello Corigliano (Ιταλία)

2011-12: Langhenkel Doetinchem (Ολλανδία)

2006-11: Simplex/SSS (Ολλανδία)

Βest Team – 11η αγωνιστική

MVP : Μάαρτεν Βαν Γκάρντερεν (Φλοίσβος Π. Φαλήρου)

Πασαδόρος: Γιώργος Δρογκάρης (Πανιώνιος)

Διαγώνιος: Ματέι Μιχαήλοβιτς (ΟΦΗ)

Λίμπερο : Σωτήρης Συναδινός (ΟΦΗ)

Ακραίοι : Θανάσης Πρωτοψάλτης (Παναθηναϊκός), Μάαρτεν Βαν Γκάρντερεν (Φλοίσβος Π. Φαλήρου)

Κεντρικοί: Νικολάι Κόλεφ (ΠΑΟΚ), Θεόδωρος Βουλκίδης (Παναθηναϊκός)