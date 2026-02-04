Η Μόνικα Λαμπκόφσκα αναδείχθηκε MVP της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Volley League Ηυναικών.

Η Πολωνή ακραία ήταν καθοριστική στην νίκη του Παναθηναϊκού με 3-2 σετ επί του Πανιωνίου, βοηθώντας την ομάδα της να διατηρήσει το αήττητο στο πρωτάθλημα.

Η Λαμπκόφσκα πέτυχε 17 πόντους με 15/32 επιθέσεις και 2 μπλοκ και είχε 26% στην υποδοχή στα 23 σερβίς που τη σημάδεψαν. Μάλιστα, οι 5 από τους 17 πόντους τους πέτυχε στο τάι μπρέικ, ενώ είχε και 16 άμυνες που έδωσαν κόντρα επιθέσεις στην ομάδα της.

Η Μόνικα Λαμπκόφσκα γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 1999 στην Πολωνία. Έχει ύψος 1,85, αγωνίζεται ως ακραία και είναι διεθνής με την ομάδα της χώρας της. Έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες αλλά ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη εκτός Πολωνίας.

«Αυτή η διάκριση ανήκει σε όλη την ομάδα γιατί το βόλεϊ είναι ομαδικό άθλημα. Για να νικήσεις μία ομάδα όπως ο Πανιώνιος που είναι από τους βασικούς μας αντιπάλους δεν γινόταν μόνο με τη δική μου απόδοση, αλλά με τη συνολική καλή λειτουργία της ομάδας. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσοι στην ομάδα δουλεύουν και μας βοηθάνε, καθώς και τον κόσμο για την απίστευτη ατμόσφαιρα που δημιουργεί. Συνεχίζουμε όλοι μαζί τη σκληρή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων μας» δήλωσε η Μόνικα Λαμπκόφσκα.

Η κορυφαία επτάδα της 13ης αγωνιστικής:

Διαγώνια: Τάρα Τάουμπνερ (ΠΑΟΚ)

Πασαδόρος: Ελίζ Μάλια Φερέιρα (Θέτις)

Ακραίες: Μόνικα Λαμπκόφσκα (Παναθηναϊκός), Γκουέγε Ντιούφ (ΑΕΚ)

Κεντρικές: Μαρτίνα Σάμανταν (Παναθηναϊκός), Γεωργία Σταυρινίδη (Θέτις)

Λίμπερο: Γεωργίνα Αντωνακάκη (Παναθηναϊκός)