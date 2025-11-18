Ο Νικολάι Κόλεφ, αναδείχτηκε MVP της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Volley League 2025-26, που ολοκληρώθηκε με τον εξ αναβολής αγώνα ΟΦΗ – ΑΟΠ Κηφισιά.

Ο Βούλγαρος κεντρικός του ΠΑΟΚ, ήταν ο κορυφαίος στην εντός έδρας νίκη επί του Φοίνικα Σύρου με 3-0 σετ στο PAOK Sports Arena.

Παρότι κεντρικός, ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 14 πόντους, οι οποίοι προήλθαν από 7 μπλοκ, 6 επιθέσεις στις 11 προσπάθειες (55% αποτελεσματικότητα) κι έναν άσσο.

Ο Νικολάι Κόλεφ αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στο πρωτάθλημα της Volley League. Επίσης, είναι ο πρώτος αθλητής του ΠΑΟΚ που αναδεικνύεται MVP αγωνιστικής τη σεζόν 2025-26.

Είναι γεννημένος στις 16/12/1997, έχει ύψος 2,04μ. και φοράει τη φανέλα με το Νο 12.

BEST TEAM 1ης AΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

MVP : Νικολάι Κόλεφ (Βουλγαρία-ΠΑΟΚ)

Πασαδόρος: Μιχάιλο Μίτιτς (Σερβία-ΟΦΗ)

Διαγώνιος: Κέισι Σχάουτεν (Καναδάς-Μίλων)

Λίμπερο : Σπύρος Βελούδης (Μίλων)

Ακραίοι : Τζον Γκόρντον Πέριν (Καναδάς-Ολυμπιακός), Σπύρος Χάκας (Μίλων)

Κεντρικοί: Νικολάι Κόλεφ (Βουλγαρία-ΠΑΟΚ), Πάτρικ Γκάσμαν (ΗΠΑ-Παναθηναϊκός)