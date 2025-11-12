Ο Ιταλός πασαδόρος του Παναθηναϊκού, Λούκα Σπίριτο, αναδείχτηκε MVP της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Volley League 2025-26, καθώς ήταν ο κορυφαίος στην εκτός έδρας νίκη των «πράσινων» επί του Ολυμπιακού με 3-0 σετ.

Ο πασαδόρος του «τριφυλλιού» είχε 3 πόντους, 2 από άσσους κι έναν από μπλοκ, ωστόσο έκανε τη διαφορά στην οργάνωση του παιχνιδιού, που μεταφράστηκε σε 60% αποτελεσματικότητα στην επίθεση ενώ η υποδοχή όλης της ομάδας κυμάνθηκε από 23% οι άριστες μέχρι 42%, ενώ ο Ολυμπιακός περιορίστηκε μόλις σε 5 πόντους από μπλοκ.

Ο Λούκα Σπίριτο αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στο πρωτάθλημα της Volley League. Είναι γεννημένος στις 30/10/1993, έχει ύψος 1,99 και στον Παναθηναϊκό φοράει τη φανέλα με το Νο 31.

BEST TEAM 2ης AΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Πασαδόρος: Λούκα Σπίριτο (Ιταλία-Παναθηναϊκός)

Διαγώνιος: Ευγκένι Μπάνοφ (Ρωσία-ΑΟΠ Κηφισιάς)

Λίμπερο: Σπύρος Βελούδης (Μίλων)

Ακραίοι: Φιλίπ Κοβάσεβιτς (Σερβία-Καλαμάτα), Ντμίτρο Γιάντσουκ (Ουκρανία-Παναθηναϊκός)

Κεντρικοί: Ρενάν Μικελούτσι (Βραζιλία-Φοίνικας Σύρου), Λούκας Ρανγκέλ (Βραζιλία-ΑΟΠ Κηφισιάς)

