Ανεβάζει στροφές η Κηφισιά, η οποία την Παρασκευή πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές της Α1 Βόλεϊ Ανδρών.
Η ομάδα των βορείων προαστίων επιβλήθηκε με 3-1 σετ του Πανιωνίου και ξεκόλλησε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας προσπερνώντας τον Φλοίσβο (έχοντας, όμως, ένα παραπάνω ματς).
Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
ΑΟΠ Κηφισιάς-Πανιώνιος 3-1 (25-22, 14-25, 27-25, 28-26)
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
«Μ. Μερκούρη» 19:30 Ολυμπιακός-Φλοίσβος (Διαιτητές: Κουτσούλας, Μαυράκης)
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
«Δ. Βικέλας» 17:00 Φοίνικας Σύρου-Παναθηναϊκός (Διαιτητές: Πρέντζας, Μιχαήλογλου)
«Κρ. Πέρσης» 18:30 Μίλων-ΠΑΟΚ (Διαιτητές: Μυλωνάκης, Φραγκάκης) ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ
Παραλία Καλαμάτας 19:00 Καλαμάτα 80-ΟΦΗ (Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κτενάς)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Μίλωνας 30-9 28
Παναθηναϊκός 30-11 27
ΠΑΟΚ 28-16 23
Ολυμπιακός 24-19 20
ΟΦΗ 23-18 18
Πανιώνιος 20-26 14 -12αγ.
Καλαμάτα 80 15-23 12
Φοίνικας Σύρου 11-25 10
Κηφισιά 12-30 9 -12αγ.
Φλοίσβος 11-27 7