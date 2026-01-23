Ανεβάζει στροφές η Κηφισιά, η οποία την Παρασκευή πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές της Α1 Βόλεϊ Ανδρών.

Η ομάδα των βορείων προαστίων επιβλήθηκε με 3-1 σετ του Πανιωνίου και ξεκόλλησε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας προσπερνώντας τον Φλοίσβο (έχοντας, όμως, ένα παραπάνω ματς).

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

ΑΟΠ Κηφισιάς-Πανιώνιος 3-1 (25-22, 14-25, 27-25, 28-26)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

«Μ. Μερκούρη» 19:30 Ολυμπιακός-Φλοίσβος (Διαιτητές: Κουτσούλας, Μαυράκης)

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

«Δ. Βικέλας» 17:00 Φοίνικας Σύρου-Παναθηναϊκός (Διαιτητές: Πρέντζας, Μιχαήλογλου)

«Κρ. Πέρσης» 18:30 Μίλων-ΠΑΟΚ (Διαιτητές: Μυλωνάκης, Φραγκάκης) ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ

Παραλία Καλαμάτας 19:00 Καλαμάτα 80-ΟΦΗ (Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κτενάς)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Μίλωνας 30-9 28

Παναθηναϊκός 30-11 27

ΠΑΟΚ 28-16 23

Ολυμπιακός 24-19 20

ΟΦΗ 23-18 18

Πανιώνιος 20-26 14 -12αγ.

Καλαμάτα 80 15-23 12

Φοίνικας Σύρου 11-25 10

Κηφισιά 12-30 9 -12αγ.

Φλοίσβος 11-27 7