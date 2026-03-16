Ο Παναθηναϊκός πέρασε με 3-1 σετ στην έδρα του Μαρκοπούλου και εξασφάλισε και μαθηματικά τη πρώτη θέση στη κανονική περίοδο και μετράει αντίστροφα για τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup με τη Βαλεφόλια τη προσεχή Τετάρτη (18/3, 19.00) στη Γλυφάδα.

Οι πράσινες θα έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ, ενώ η ομάδα των Μεσογείων μετά την νίκη επί του Άρη έπεσε στην 11η θέση και αν δεν αλλάξει κάτι την τελευταία αγωνιστική θα περιμένει τον ηττημένο του ζευγαριού Άρης – Μίλωνας για τη τελική σειρά παραμονής στη κατηγορία.

