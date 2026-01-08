Τη δεύτερη νίκη του σε τρία παιχνίδια στον Γ’ όμιλο του Champions League βόλεϊ γυναικών σημείωσε ο Ολυμπιακός στο «Μελίνα Μερκούρη», επικρατώντας της Ζελέζνιτσαρ με 3-1 σετ. Οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν στη νίκη μετά από ανατροπή, ανεβάζοντας τη συγκομιδή τους στους 5 βαθμούς.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός παραμένει στην 3η θέση του ομίλου, μειώνοντας στους δύο βαθμούς την απόσταση από τη Βέρο Μιλάνο και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο μέχρι το 18-19, όταν η σερβική ομάδα έκανε ένα σερί 1-6 κι έφτασε στο 0-1 με 20-25. Στο δεύτερο σετ ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση, άνοιξε το σκορ κι έφτασε ως το 21-14, φτάνοντας στο 1-1 με 25-18.

Η καλή υποδοχή του Ολυμπιακού συνέχισε να κάνει τη… δουλειά της και στο τρίτο σετ με τις «ερυθρόλευκες» να φτάνουν στο 13-6. Η Ζελέζνιτσαρ είχε «απάντηση» και ισοφάρισε σε 19-19, όμως ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς πήρε ένα κρίσιμο τάιμ-άουτ για να ανακόψει τον ρυθμό της αντίπαλης ομάδας και τα κατάφερε, αφού οι «ερυθρόλευκες» με 3-0 πήραν ξανά ένα σημαντικό προβάδισμα για το 22-19 και το 24-20.

Η Λαΐκοβατς «έσβησε» τρία set points για το 24-23, όμως η Φιλίποβιτς έστειλε την μπάλα άουτ στο σερβίς της και χάρισε στον Ολυμπιακό το 2-1 με 25-23.

Στο τέταρτο σετ ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός. Πήγε το σκορ στο 17-12 και με ένα σερί 3-0 «έγραψε» το 20-12, κλείνοντας το ματς στο 25-17.

Επόμενος σταθμός για τις «ερυθρόλευκες» είναι η Τουρκία, όπου την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Εξατσίμπασι.

Τα σετ: 20-25, 25-18, 25-23, 25-17

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσους, 56 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων, ενώ της Ζελέζνιτσαρ από 2 άσους, 51 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Κούμπουρα 24 (21/53 επ., 3 μπλοκ), Τερζόγλου (0/1 επ.), Στεβάνοβιτς 16 (10/15 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ), Καρκάσες 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ. – 8% άριστες), Κόνεο 12 (11/21 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. – 11% άριστες), Ντι Ιούλιο 3 (0/2 επ., 3 άσοι) / Αρτακιανού (λ., 49% υπ. – 29% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου, Εμμανουηλίδου 6 (1/1 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Οικονομίδου 1 (1/4 επ.), Αμπντεραχίμ 12 (10/33 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 58% υπ. – 25% άριστες

ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ (Ράτκο Παβλίσεβιτς): Ράτσεβα 12 (12/39 επ., 45% υπ. – 14% άριστες), Σακρατζίγια 15 (14/33 επ., 1 μπλοκ, 46% υπ. – 27% άριστες), Κοπρίβιτσα 17 (10/16 επ., 1 άσος, 6 μπλοκ), Ζιβάνοβιτς 6 (4/9 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γιόνγεφ 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ), Σάβιτς 9 (9/32 επ.) / Πάκιτς (λ., 70% υπ. – 30% άριστες), Κορολίγια, Φιλίποβιτς 2 (2/7 επ.)