Ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ανέδειξε η κλήρωση της προημιτελικής φάσηε του Κυπέλλου ανδρών, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (5/2) στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ.
Τα υπόλοιπα τρία ζευγάρια είναι τα εξής: Φλοίσβος – Μίλων, Καλαμάτα 80 – Πανιώνιος και ΟΦΗ – Φοίνικας Σύρου.
Τα ζευγάρια των προημιτελικών:
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Φλοίσβος – Μίλων
Καλαμάτα 80 – Πανιώνιος
ΟΦΗ – Φοίνικας Σύρου
Τα ζευγάρια των ημιτελικών:
Νικητής ΟΦΗ/Φοίνικας Σύρου – Νικητής Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ
Νικητής Φλοίσβος/Μίλων – Νικητής Καλαμάτα 80/Πανιώνιος