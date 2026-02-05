Ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ανέδειξε η κλήρωση της προημιτελικής φάσηε του Κυπέλλου ανδρών, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (5/2) στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ.

Τα υπόλοιπα τρία ζευγάρια είναι τα εξής: Φλοίσβος – Μίλων, Καλαμάτα 80 – Πανιώνιος και ΟΦΗ – Φοίνικας Σύρου.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Φλοίσβος – Μίλων

Καλαμάτα 80 – Πανιώνιος

ΟΦΗ – Φοίνικας Σύρου

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Νικητής ΟΦΗ/Φοίνικας Σύρου – Νικητής Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ

Νικητής Φλοίσβος/Μίλων – Νικητής Καλαμάτα 80/Πανιώνιος