Σημαντική προσθήκη για το γυναικείο τμήμα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ερασιτέχνης ανακοίνωσε την απόκτηση της Γκαμπριέλα Ορβόσοβα, η οποία θα ενισχύσει το «τριφύλλι» στη θέση της διαγώνιας.

Η 25χρονη αθλήτρια διαθέτει πλούσια εμπειρία από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σημαντικές διεθνείς παραστάσεις, στοιχεία που αναμένεται να προσδώσουν ποιότητα και βάθος στο ρόστερ των πρωταθλητριών Ελλάδας εν όψει μιας απαιτητικής σεζόν με αυξημένες υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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