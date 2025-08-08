Η διακοπή της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Αντριάν Ατσιομπανιτέι δεν άφησε για πολλές ημέρες χωρίς… ακραίο το «τριφύλλι», καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία με τον διεθνή Ουκρανό ακραίο Νμίτρο Γιάντσουκ.

Ο 26χρονος θα καλύψει τη θέση δίπλα στους Θανάση Πρωτοψάλτη και Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο, έχοντας σημαντική εμπειρία από τα ευρωπαϊκά τάραφλεξ.

Οι «πράσινοι» πλήρωσαν το buy-out που είχε ο Γιάντσουκ με την Επισέντρ Ποντολιάνι, ομάδα στην οποία αγωνιζόταν ως τώρα. Στο πρόσφατο VNL ολοκλήρωσε το τουρνουά ως 6ος καλύτερος επιθετικός με 168 πόντους και 5ος καλύτερος σέρβερ με 18 άσσους.