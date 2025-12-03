Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ με τον Φλοίσβο θα αγωνιστούν με στόχο τον τελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» στο βόλεϊ ανδρών.

Στα προημιτελικά οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 3-2 του Φοίνικα Σύρου, οι «πράσινοι» 3-0 του ΟΦΗ, ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Μίλωνα και ο Φλοίσβος 3-2 την Κηφισιά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της προημιτελικής φάσης του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» στο βόλεϊ ανδρών έχουν ως εξής:

Προημιτελική φάση (Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025)

Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 3-2 (25-17, 18-25, 22-25, 25-21, 15-7)

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0 (25-23, 25-20, 25-21)

Φλοίσβος Π. Φαλήρου – ΑΟΠ Κηφισιάς 3-2 (18-25, 25-17, 22-25, 25-14, 18-16)

ΠΑΟΚ – Μίλων 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-22)

Ημιτελική φάση (Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 18:30

ΠΑΟΚ – Φλοίσβος 20:30