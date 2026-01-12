Στη σάλα του Δημοτικού Γυμναστηρίου Μαρκόπουλου, που την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 18:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) θα διασταυρώσουν τα… σερβίς τους ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για το Σούπερ Καπ της αγωνιστικής σεζόν 2024-25, οι προπονητές και οι αθλητές των δύο φιναλίστ άνοιξαν τα χαρτιά τους παρουσία του δημάρχου Μαρκόπουλου Μεσογαίας Κωνσταντίνου Αλλαγιάννη, της αντιδημάρχου Παιδείας Αθλητισμού Μένη Βαμποράκη, του προέδρου της ΕΣΑΠ Παντελή Ταρνατόρου και της θέας του τροπαίου.

Ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ Παντελής Ταρνατόρος τόνισε: «Οι λόγοι που επιλέξαμε να φιλοξενηθούμε και να κάνουμε μία πρόταση στον δήμο Μαρκόπουλου ήταν τρεις. Ο πρώτος ήταν ότι ο δήμος προτοστατεί στο βόλεϊ. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο στο οποίο μπορούν να φιλοξενηθούν αγώνες υψηλού επιπέδου και το τρίτο είναι ότι μάθαμε προσφάτως και χαρήκαμε πάρα πολύ, ότι η ομάδα του Μαρκοπούλου μπαίνει και στα λημέρια τα δικά μας, του ανδρικού βόλεϊ».

«Ο αυριανός αγώνας είναι ειδικής διαχείρισης, δίνουμε προτεραιότητα σε ακαδημίες και ανθρώπους του βόλεϊ να απολαύσουν ένα αθλητικό θέαμα υψηλού επιπέδου. Ο αγώνας γίνεται κατόπιν προσκλήσεων και λίστας και θεωρούμε ότι αν το είχαμε αφήσει ελεύθερο θα θέλαμε άλλα τρία γήπεδα. Αυτά θα ήθελα να πω σε πρώτη φάση, αφού ευχαριστήσω τους χορηγούς της ΕΣΑΠ, την ΕΡΤ και τις ομάδες μας αλλά και να ευχαριστήσω τον δήμαρχο και τον δήμο Μαρκόπουλου που είναι όλοι τους πολύ συνεργάσιμοι άνθρωποι και το αυριανό ματς θα είναι μία αφετηρία για τη συνεργασία μαζί τους».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος είπε: «Σας ευχαριστούμε που μας δίνεται τη δυνατότητα σε αυτόν τον ιστορικό και ανακαινισμένο χώρο να διεκδικήσουμε ένα ακόμη τρόπαιο για την ομάδα μας. Για το εν λόγω μας δεν έχουμε να πούμε πολλά. Είναι ένα ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, γνωρίζεται όλοι τι σημαίνει αυτό το ματς. Μας αρέσουν αυτοί οι αγώνες. Οι ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους, δεν υπάρχουν μυστικά. Οι αναλύσεις είναι υψηλού επιπέδου. Πολλές φορές η θέληση και η επιθυμία μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικότερο ρόλο από τις τακτικές και τις τεχνικές. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και όποιος το κάνει καλύτερα θα βρεθεί πιο κοντά στη νίκη. Δεν υπάρχει δεύτερο ματς στη λογική τη δική μας. Είναι μόνο το αυριανό, αυτή είναι η φιλοσοφία μας και η δική μου φιλοσοφία. Τα μεταξύ μας ματς είναι στο παρελθόν, αλλά στον αθλητισμό δεν υπάρχει προηγούμενη μέρα. Ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί εύκολα τις προετοιμασίες και ειδικά την ψυχολογική για τα μεγάλα ντέρμπι και τα ματς που κρίνουν τίτλους. Ο κόσμος βλέπει μόνο το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι σε αυτά τα μεγάλα ματς δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει ένα ματς μόνο και εκείνη η στιγμή».

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Θανάσης Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Ευχαριστούμε τον δήμο που μας φιλοξενεί σε αυτόν τον όμορφο θεσμό. Ο αγώνας κλείνει την περσινή χρονιά και δίνει κίνητρο για τη συνέχεια. Δυστυχώς λόγω των προγραμμάτων των ομάδων δεν μπόρεσε να γίνει στην αρχή της χρονιάς. Για τον αγώνα δεν χρειάζονται πολλές λεπτομέρειες, η δικιά μας η ομάδα θέλει να βρίσκεται κάθε χρόνο σε αυτές τις διοργανώσεις και να διεκδικεί τους στόχους της. Εμείς θέλουμε να είναι γιορτή το αυριανό ματς, με παιδιά και ωραία ατμόσφαιρα όπως είπε και ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ. Υπάρχει πάντα ανυπομονησία όταν φτάνεις στο σημείο να διεκδικείς έναν τίτλο. Θεωρώ ότι αν δεν είσαι μέρος αυτού του αγώνα είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τους συλλόγους και πόσο μάλλον όταν κρίνεται ένας τίτλος».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Αντώνης Βουρδέρης τόνισε: «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη λίγκα, γιατί το Super Cup είναι μία διοργάνωση που είχε λείψει και όχι απλά επανήλθε, αλλά καθιερώνεται κιόλας. Σε ότι αφορά τον αγώνα δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση, είναι ένα τρόπαιο που κρίνεται σε ένα ματς Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πόσο μάλλον για εμάς που είμαστε οι κάτοχοι του περσινού τίτλου. Οι τακτικές είναι μέχρι ένα σημείο, αλλά στη συνέχεια μπαίνει η προσωπικότητα των αθλητών και εκεί θα κριθεί το ποιος θα σηκώσει την κούπα. Η Παρασκευή είναι πάρα πολύ μακριά, υπάρχει μόνο το αυριανό ματς. Είδαμε σε ένα πολύ μικρό διάστημα πολύ διαφορετικές εικόνες ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αν είναι ακόμη Γενάρης και έχουμε δει δύο διαφορετικά αποτελέσματα, φανταστείτε το τι μπορεί να ακολουθήσει».

Ο λίμπερο του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ Δημήτρης Τζιάβρας ανέφερε: «Είναι ένα πολύ σημαντικό ματς για μας, χαιρόμαστε να παίζουμε τέτοια ματς αλλά και μέσα από αυτά γινόμαστε καλύτεροι, Έχουμε μία σημαντική σειρά αγώνων και ματς όπως το αυριανό θα μας δώσουν ώθηση για να μπορέσουμε να πάρουμε και άλλα σημαντικά αποτελέσματα. Το βιώνουμε όπως κάθε ντέρμπι με πολύ μεγάλη ένταση, μακάρι να παίζαμε με γεμάτα γήπεδα, για εμάς θα ήταν ακόμη καλύτερο. Αυτό που θα κρίνει το αποτέλεσμα είναι η ψυχολογία και ο χαρακτήρας που θα βγάλει η ομάδα».